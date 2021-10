FNAF Security Breach Nouvelles de la date de sortie Xbox et PC et Music Man

Les fans ne savent pas si FNAF Security Breach sera sur Xbox et PC après l’annonce de la nouvelle date de sortie de Five Nights At Freddy.

Cela faisait partie de la vitrine intermédiaire State of Play d’hier. Alors que Five Nights At Freddy’s a séduit les fans avec son gameplay à la première personne, il y avait quelques autres spectacles comme Little Devil Inside, le retour de Star Ocean et plus de Bugsnax.

Bien que le créateur de la série ait pris sa retraite plus tôt cette année, les fans devraient être ravis de retourner dans son effrayante pizzeria.

Five Nights at Freddy’s: Security Breach – Bande-annonce du gameplay

BridTV

2681

Five Nights at Freddy’s: Security Breach – Bande-annonce du gameplay

https://i.ytimg.com/vi/BY9-jWQQHgw/hqdefault.jpg

805981

805981

centre

13872

La faille de sécurité FNAF arrive-t-elle sur PC?

Five Nights At Freddy’s Security Breach arrive sur PC et sa date de sortie est le 16 décembre.

C’est à ce moment-là qu’il sera également lancé sur PS5 et PS4. Selon le blog PlayStation de Sony, il s’agit d’une expérience d’horreur de survie à la première personne où vous incarnez un petit garçon nommé Gregory.

Il est piégé à l’intérieur du Pizzaplex verrouillé. Vous devrez essayer de vous échapper et, le plus surprenant de tous, vous aurez un allié en Freddy Fazbear.

Est-ce que Five Nights At Freddy’s Security Breach sera sur Xbox ?

Five Nights At Freddy’s Security Breach n’est pas confirmé pour Xbox.

Cependant, bien que cela ne soit pas confirmé pour la console de Microsoft, il pourrait éventuellement atterrir sur la plate-forme en mars 2022 ou peu de temps après. En effet, Gematsu et d’autres rapportent qu’il ne s’agit que d’une console PlayStation exclusive pour ses trois premiers mois sur le marché.

Encore une fois, il n’est pas confirmé qu’il arrivera sur la série X/S, mais ce sera probablement le cas, car la plupart des autres jeux de la série sont disponibles sur la plate-forme.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Retweetez si un ensemble de six chiffres clignotants a été la chose la plus excitante à voir au cours des deux derniers mois pic.twitter.com/ZWXfRuDNLz – Cinq nuits aux alertes de Freddy (@FNAFAlerts) 27 octobre 2021

Music Man revient

L’un des aspects les plus excitants de la récente bande-annonce de State of Play est qu’elle a confirmé le retour de Music Man.

Il a fait sa première apparition dans Freddy Fazbear’s Pizzeria Simulator, et il était également dans Ultimate Custom Night en tant qu’antagoniste facultatif. Maintenant, il revient dans Security Breach avec un design encore plus terrifiant.

L’animatronique ressemble maintenant à une araignée et ses couleurs sont bleu clair au lieu de rose.

FUMER: Heure de début de la vente d’Halloween 2021

Dans d’autres nouvelles, l’heure de sortie de Riders Republic et tous les bonus de précommande