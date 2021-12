Fnatic sécurise sa place dans les Playoffs VC 2021

Désormais l’équipe la plus forte d’Europe, Fnatic est la première à passer 2-0 dans la phase de groupes du Championnat du monde de Valorant.

Vision Strikers et Cloud9 Blue ont tous deux remporté leurs matchs d’ouverture lors de la première journée des premiers Valorant Champions. Alors que les deux ont battu leurs adversaires, l’équipe coréenne a eu une performance beaucoup plus dominante, battant le représentant de l’APAC Full Sense 2-0, tandis que Fnatic a eu deux matchs très serrés et tout en gagnant finalement, ils ont dû aller en prolongation lors de leur dernier match contre Cloud9’s North -Escouade américaine.

Jeu 1

Fnatic a pris un bon départ sur Icebox, remportant les cinq premiers rounds en défense, mais l’équipe coréenne Vision Strikers a réussi à prendre le site et à planter le Spike à chaque fois. Après les premiers tours, les Strikers ont compris la tactique de Fnatic et ont remporté six tours avant que l’équipe EMEA ne parvienne à en remporter un, mettant fin à la première moitié de la première carte à égalité. Vision Strikers a remporté le pistolet et le tour bonus de la seconde mi-temps, puis il y a eu un petit va-et-vient entre les équipes et au tour 16, l’équipe coréenne a mené le match 9-7.

Mais après un tour héroïque du guérisseur de Fnatic, Domagoj « Doma » Fancev, l’équipe de l’UE a de nouveau connu une séquence de séquences, reprenant la tête des Vision Strikers, atteignant 11 points avant que leurs adversaires n’atteignent leur 10e. Les deux derniers tours ont été vraiment dominants du côté de Fnatic, avec Nikita « Derke » Sirmitev s’efforçant d’assurer la première victoire de son équipe dans la série.

Jeu 2

Fnatic a recommencé fort avec une poussée rapide de 3-2 à C sur Haven, remportant le tour bonus juste après avec une autre attaque sur C. Cette fois-ci cependant, les Vision Strikers ont pu les arrêter au tour 3, accaparant Fnatic en A long et en les ramassant lentement. Mais il a fallu encore deux tours à l’équipe coréenne pour trouver son équilibre, réduisant l’écart à 1 point. Après deux autres tours allant dans le sens de Fnatic, d’excellents jeux sont arrivés des initiateurs des Strikers, Kim « stax » Gu-taek et Goo « Rb » Sang-min, tous deux obtenant trois victoires incroyables et aidant leur équipe à égaliser la série 6- 6 avant le changement.

Les Vision Strikers ont commencé leur attaque à moitié mieux, prenant le coup de pistolet de Fnatic et remportant également le deuxième tour. Après un rebond de quatre rounds de l’équipe EMEA, les Strikers ont fini de jouer, ont changé de style en contrant les flancs de Fnatic grâce à la courtoisie de Lee « k1Ng » Seung-won et Kim « MaKo » Myeong-kwan, tandis que Jake « Boaster » Howlett et Cie. n’a pas réussi à s’adapter à la situation, perdant le tour Haven 10-13. C’était l’heure de Fracture, la carte finale de la série.

Jeu 3

Mais Fracture s’est avéré être le choix de poche de Fnatic. La nouvelle carte du jeu n’a pas été jouée souvent dans les tournois, et même si les équipes se sont affrontées sur Fracture, Fnatic était autre chose. Ils ont remporté la première mi-temps 9-3, avec une séquence de 7 victoires consécutives du 4e au 10e. Leurs tactiques étaient sans faille, avec des poussées de manuels et des plantes. À la fin de la première mi-temps, les Vision Strikers se sont montrés prometteurs en remportant les 2 derniers tours, mais il restait encore un long chemin à parcourir pour rattraper Boaster et son équipe.

Après le changement, Vision Strikers a rapidement demandé un délai d’attente dont ils avaient désespérément besoin. Ils ont beaucoup mieux joué du côté des attaquants, remportant régulièrement des fusillades et commençant à réduire l’écart entre eux et leurs adversaires. Mais l’avance de Fnatic était trop massive, et ils ont quand même magnifiquement joué la carte.

Avec cette victoire, Fnatic est la première équipe à s’assurer une place dans les premiers Valorant Champions Playoffs. Les Vision Strikers devront jouer dans le Decider Round contre Cloud9 Blue ou Full Sense et gagner s’ils veulent continuer le combat.