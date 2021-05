FNB les plus performants du marché boursier américain

Pour commencer, les ETF cotés sur les bourses américaines peuvent être un bon point de départ.

Certains des fonds négociés en bourse (FNB) les plus performants disponibles sur les bourses américaines ont augmenté de plus de 25 pour cent au cours des trois premiers mois de l’année. Bien qu’investir dans des actions individuelles reste le meilleur pari, les FNB offrent aux investisseurs un plan d’allocation d’actifs à long terme. Posséder des actions américaines via des ETF vous donnera une exposition à diverses actions indicielles, apportant ainsi une diversification au portefeuille.

Un ETF, généralement, suit un indice spécifique et donc investir dans celui-ci signifie que vous finissez par acheter toutes les actions de l'indice dans la même proportion que celle détenue dans l'indice. De plus, dans un ETF, vous obtenez les prix en direct car le trading se déroule tout au long des heures de marché et le coût de leur possession est considérablement faible.

La plupart des ETF sont référencés ou liés aux principaux indices boursiers tels que S&P 500, Nasdaq, Russell 1000 et Russell 2000, entre autres. Certains ETF sont comparés à des secteurs spécifiques tels que le pétrole et l’énergie ou l’immobilier.

Les ETF permettent d’accéder facilement à une exposition au marché boursier sur différents thèmes. Il existe des ETF sur différents aspects tels que:

Par classes d’actifs – ETF d’actions, ETF d’allocation d’actifs, ETF de matières premières Par style d’investissement – Gestion active, Long / Short, Micro-cap, Midcap, etc. Par secteur – Aérospatiale, Intelligence artificielle, Autos, Banque, Matériaux de base, Biotechnologie, etc.

Peu d’ETF les plus performants en 2021

Si, en tant qu’investisseur indien, vous souhaitez investir dans des ETF, il vous suffit d’ouvrir un compte de courtage international enregistré aux États-Unis. L’ouverture de compte peut se faire dans le confort de votre domicile ou de votre bureau en Inde. Et une fois investi, vous pouvez également utiliser des techniques traditionnelles de négociation d’actions telles que les ordres stop, les ordres limités, les achats de marge et les ventes à découvert à l’aide d’ETF.

Les ETF sont des investissements à faible coût et permettent de s’exposer à plusieurs actions du même indice à la fois. La meilleure façon de détenir un bouquet d’actions américaines prisées est d’utiliser un fonds négocié en bourse (ETF). Investissez maintenant avant que la prochaine course haussière ne survienne dans les actions américaines.

