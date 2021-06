FNCS All-Star Showdown – Résultats de Blueprint Battle & Bullseye Bonanza

Découvrez qui a surpassé le montage et la compétition le jour de l’ouverture du FNCS All-Star Showdown de Fortnite !

Le week-end FNCS All-Star Showdown est officiellement lancé. Avant de participer au championnat solo de 3 millions de dollars US, les joueurs ont eu la chance de montrer leurs compétences dans un ensemble de cartes créatives méticuleusement conçues. Epic Games a travaillé en collaboration avec des architectes exceptionnels pour produire des sites où les joueurs pouvaient adapter leurs techniques de montage, de visée et de construction.

Le premier jour a opposé les meilleurs rédacteurs et viseurs de chaque région dans deux batailles tête-à-tête distinctes. The Blueprint Battle a ouvert la voie, chargeant les joueurs de terminer un parcours d’édition plus rapidement que leur adversaire. Ensuite, un groupe différent de joueurs a participé au Bullseye Bonanza pour voir qui a le meilleur objectif.

Nos champions Bullseye Battle de chaque région : Brésil : @tecnefn

NAW : @kenshifnbr

NAE : @MackWood1x

UE : @mitr0

OCE : @SorifL2

Asie : @jozyaw

Moyen-Orient : @BalorFN pic.twitter.com/qJ5JSZ2eZy – Fortnite Competitive (@FNCompetitive) 24 juin 2021

Nous décomposons le déroulement de chaque tranche dans les régions Europe, NA Est et NA Ouest !

Europe – Blueprint Battle

#1 BATAILLE BLUEPRINT 10’000$ LETS GOOO – noahreyli (@noahreyli) 23 juin 2021

Devenu joueur de Legends, Noahreyli avait toute la pression sur lui. Beaucoup considèrent sa mécanique comme peut-être la meilleure au monde, et cette plate-forme lui a donné la chance de prouver ses capacités. C’est exactement ce que le joueur allemand a fait, traversant le groupe des vainqueurs, où il a battu le favori de la famille NRG benjyfishy dans un match serré.

Voici un récapitulatif de toutes les actions de EU’s Blueprint Battle :

Matchs des gagnants

Chapix sur Crr Noahreyli sur Refsgaard Th0masHD sur 4zr Jur3ky sur benjyfishy Noahreyli sur Chapix Th0masHD sur Jur3ky

Finales des gagnants: Noahreyli sur Th0masHD

Matchs de perdants

Refsgaard sur Crr benjyfishy sur 4zr Ju3ky sur Refsgaard benjyfishy sur Chapix benjyfishy sur Jur3ky

Finales des perdants : benjyfishy sur Th0masHD

Grande Finale

Résultats: Noahreyli sur benjyfishy

Le champion de l’UE Blueprint Battle, @noahreyli ! Quel retour dans la foulée pour remporter la victoire. Bullseye Bonanza commence maintenant ! pic.twitter.com/wFLBc46FPU – Fortnite Competitive (@FNCompetitive) 23 juin 2021

Résultats des finales:

1er : Noahreyli (10 000 $)

2e : benjyfishy (7,5 K$)

3e : Th0masHD (5K$)

4e : Jur3ky (2,5K$)

5ème-8ème : crr, 4zr, Refsgaard & Chapix (1,25 K$ chacun)

Europe – Bullseye Bonanza

10k GRATUITEEEEEEEEEE 👿🚀 – Liquide mitr0 (@mitr0) 23 juin 2021

L’icône de Fortnite Liquid mitr0 a suivi un chemin similaire à celui de Noahreyli dans le Bullseye Bonanza. Il a rapidement éliminé tous ses adversaires dans la catégorie des perdants, y compris son coéquipier de longue date FaZe Mongraal. Les deux se rencontreraient à nouveau en finale, mais mitr0 s’est avéré trop difficile à gérer.

Voici comment s’est déroulé le bracket :

Matchs des gagnants

mitr0 sur Hen Endretta sur Vadeal Anas sur Nayte (DQ) Mongraal sur Queasy mitr0 sur Endretta Mongraal sur Anas

Finales des gagnants : mitr0 sur Mongraal

Matchs de perdants

Poule sur Vadeal Queasy sur Nayte Anas sur Hen Endretta sur Queasy Endretta sur Anas

Finales des perdants : Mongraal sur Endretta

Grande Finale

Résultats: mitr0 sur Mongraal

Une fraction de seconde pour @mitr0 pour remporter la victoire et remporter la finale EU Bullseye Bonanza ! pic.twitter.com/3W0LPprTKq – Fortnite Competitive (@FNCompetitive) 23 juin 2021

Résultats des finales :

1er : mitr0 (10 000 $)

2e : Mongraal (7,5K$)

3e : Endretta (5 000 $)

4e : Anas (2.5K$)

5ème-8ème : nayte, Vadeal, Hen & Queasy (1,25 K$ chacun)

NA Est – Blueprint Battle

Passant à NA East, deux joueurs se sont démarqués parmi les autres – BBG Khanada et NRG Edgey. Alors que le sprite effectuait une course formidable, le destin s’est joué sous nos yeux alors qu’Edgey et Khanada se rencontreraient en grande finale. C’était serré, mais Edgey a réinitialisé le support et a remporté la couronne du rédacteur en chef le plus rapide de NA East sur Khanada.

Voici un récapitulatif du support NA East Blueprint Battle :

Matchs des gagnants

sprite sur Jahq Khanada sur STRETCH Edgey sur skqttles Felix sur Mero Khanada sur sprite Edgey sur Felix

Finales des gagnants : Khanada contre Edgey

Matchs de perdants

Jahq sur STRETCH skqttles sur Mero Jahq sur Felix sprite sur skqttles sprite sur Jahq

Finales des perdants : Edgey sur sprite

Grande Finale

Match 1 : Edgey sur Khanada

Réinitialiser les résultats : Edgey sur Khanada

Du support inférieur ! @Edgeyy est le champion de bataille NAE Blueprint 👑 pic.twitter.com/LdpNJTpK7W – Fortnite Competitive (@FNCompetitive) 24 juin 2021

Résultats des finales :

1er : Edgey (10 000 $)

2e : Khanada (7,5K$)

3e : lutin (5K$)

4e : Jahq (2,5 K$)

5ème-8ème : skqttles, STRETCH, Mero & Felix (1,25 K$ chacun)

NA Est – Bullseye Bonanza

1ère place Bullseye Bonanza (10 000 $) GG à tous mes adversaires – G2 MackWood (@MackWood1x) 24 juin 2021

La compétition de visée de NA East a produit quelques surprises. Beaucoup pensaient que FaZe Cented était le favori, mais FS Degen et G2 MackWood se rencontreraient finalement en finale. Degen a fait une course de bracket de perdant admirable en route vers une réinitialisation du bracket de la finale. Cependant, un problème technique a forcé un redémarrage, permettant à MackWood de revendiquer la victoire.

Voici un aperçu complet du support:

Matchs des gagnants

Acorn sur Coop MackWood sur Saf Degen sur Cented Reverse2k sur Furious MackWood sur Acorn Degen sur Reverse2k

Finales des gagnants : MackWood sur Degen

Matchs de perdants

Saf sur Coop centré sur Furious Reverse2k sur Saf centré sur Acorn Reverse2k sur Cented

Finales des perdants : Degen sur Reverse2k

Grande Finale

Match 1 : Degen sur MackWood

Réinitialiser les résultats : MackWood sur Degen

Félicitations à @MackWood1x pour avoir remporté le NAE Bullseye Bonanza Skill Challenge ! C’est un résumé de NAE, mais nous nous dirigeons directement vers NAW maintenant pour la bataille de Blueprint. pic.twitter.com/gC8Z6iDadK – Fortnite Competitive (@FNCompetitive) 24 juin 2021

Résultats des finales :

1er : MackWood (10 000 $)

2e : Degen (7,5K$)

3e : Reverse2k (5K$)

4e : Centré (2.5K$)

5ème-8ème: Saf, Acorn, Furious & Coop (1,25 K$ chacun)

NA Ouest – Blueprint Battle

Bataille de plan pour la 1ère place (5 000 $) – Cozz 🌟 (@cozzlol) 24 juin 2021

La compétition s’est déplacée vers l’ouest pour terminer la nuit, et les mécaniciens de Chronic Cozz ont terrassé tous ceux qui ont regardé. Bien qu’il ait affronté le quadruple champion FNCS NRG EpikWhale, Cozz est resté calme et a organisé une clinique, remportant finalement la victoire.

Voici comment s’est déroulée la NAW Blueprint Battle :

Matchs des gagnants

EpikWhale sur Riversan Nigel sur Jucy72 Cozz sur Snacky tinachicken sur Tautai EpikWhale sur Nigel Cozz sur tinachicken

Finales des gagnants : Cozz sur EpikWhale

Finales des perdants

Riversan sur Jucy72 Snacky sur Tautai tinachicken sur Riversan Snacky sur Nigel Snacky sur tinachicken

Finales des perdants : EpikWhale sur Snacky

Grande Finale

Résultats : Cozz sur EpikWhale

L’éditeur le plus rapide de l’Ouest, @cozzlol remporte le titre de Blueprint Battle avec un temps de 2:53 en finale ! Le prochain est le NAW Bullseye Bonanza. pic.twitter.com/BIlzpGykJe – Fortnite Competitive (@FNCompetitive) 24 juin 2021

Résultats finaux:

1er : Cozz (5 000 $)

2e : EpikWhale (3 000 $)

3e : Snack (1,5K$)

4e : tinachicken (1K$)

5ème-8ème : Riversan, Nigel, Jucy72 et Tautai (500 $ chacun)

NA Ouest – Bullseye Bonanza

1ère place Bullseye Bonanza (5 000 $) – XTRA kenshi (@kenshifnbr) 24 juin 2021

XTRA Kenshi a semblé plutôt dominant à travers le Bullseye Bonanza, éliminant des joueurs exceptionnels tels que 100T rehx, TRNL Wheels et finalement CLG Symetrical en finale. Kenshi s’est emparé de la couronne de visée dans la région NA Ouest et de 5 000 $ USD pour démarrer.

Voici un récapitulatif de l’ensemble du support:

Matchs des gagnants

rehx sur Falconer Nani sur Quinn Kenshi sur 4DRStorm Wheels sur Symetrical rehx sur Nani Kenshi sur Wheels

Finales des gagnants : Kenshi sur rehx

Match des perdants

Falconer sur Quinn Symetrical sur 4DRStorm Falconer sur Wheels Symetrical sur Nani Symetrical sur Falconer

Finales des perdants : Symétrique sur rehx

Grande Finale

Résultats : Kenshi sur Symétrique

C’est la fin du NAW Bullseye Bonanza après que @kenshifnbr a remporté la victoire ! Cela conclut également le premier jour du FNCS All-Star Showdown. Demain, nous continuerons notre couverture en direct de l’UE, de la NAE et de la NAW avec le High Tier Skills Challenge. À plus tard! pic.twitter.com/5y6pFYQRJk – Fortnite Competitive (@FNCompetitive) 24 juin 2021

Résultats finaux:

1er : Kenshi (5 000 $)

2e : Symétrique (3K$)

3e : rehx (1,5K$)

4e : Fauconnier (1K$)

5ème-8ème : Roues, Quinn, Nani et 4DRStorm (500 $ chacun)

Les temps de bataille de Blueprint les plus rapides

Félicitations à tous nos Blueprint Battle Champions ! Brésil : @Rynmfn

NAE : @Edgeyy

NOUVEAU : @cozzlol

OCE : @MuzFN

Asie : @WildHawk_

Moyen-Orient : @KuKiFN

UE : @noahreyli pic.twitter.com/e4FeZn6ylC – Fortnite Competitive (@FNCompetitive) 24 juin 2021

Epic Games a fourni tous les gagnants régionaux de Blueprint Battle et leur meilleur temps. Rynm7 de la région brésilienne a obtenu un 2:51, et NRG Edgey s’en est approché avec un 2:52.

Les défis de compétences FNCS All-Star Showdown se poursuivent aujourd’hui avec le niveau supérieur. Restez à l’écoute d’ESTNN pour plus de résultats et de couverture menant au championnat solo de 3 millions de dollars USD !

Image vedette : Jeux épiques