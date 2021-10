FNCS Chapitre 2 Saison 8 — Prize Pool, Format, Calendrier, Dates & Plus

Apprenez tout ce que vous devez savoir sur FNCS Chapitre 2 Saison 8.

La huitième compétition saisonnière Fortnite Champion Series (FNCS) est à nos portes. Les joueurs compétitifs du monde entier ont pris le temps d’apprendre les tenants et aboutissants de la saison 8 du chapitre 2 depuis son lancement début septembre. Epic Games a considérablement modifié le pool de butin, ajoutant plus de butin à la carte et des emplacements plus généreux sur toute la carte. De plus, les changements d’équipe ont affecté l’ensemble de la scène compétitive.

Avec 3 millions de dollars supplémentaires en jeu, il est temps de détailler tous les détails importants du chapitre 2 de la saison 8 de FNCS. Rejoignez ESTNN alors que nous analysons le format, le calendrier, les seuils de qualification, la cagnotte et le système de notation pour vous préparer à ce qui vous attend. .

La FNCS débute cette semaine. Es-tu prêt? pic.twitter.com/k4P6ADcO1r – Fortnite Competitive (@FNCompetitive) 11 octobre 2021

FNCS Chapitre 2 Saison 8 Format et dates

Il y a beaucoup d’informations à prendre en compte dans le dernier événement Fortnite Champion Series. Les trios restent le format central. Cependant, cette saison ne propose que deux qualifications hebdomadaires au lieu de trois. La saison 8 de FNCS de haut en bas peut être un peu difficile à suivre, nous avons construit une ventilation complète tour par tour et semaine par semaine des tours préliminaires à la finale.

Éliminatoires de la saison 8 du chapitre 2 du FNCS (14-17 octobre, 21-24 octobre)

Premier au deuxième tour (ouverture) Session de trois heures Les équipes jouent un maximum de dix matchs Europe, NAE, NAW et BR : les 1500 meilleures équipes dans chaque région Asie et Moyen-Orient : les 700 meilleures équipes dans chaque région OCE : les 300 meilleures équipes dans chaque région

Tour 2 au 3 tour (Quarts de finale)

Session de trois heures Les équipes jouent un maximum de dix matchs Europe et NAE : 300 meilleures équipes dans chaque région NAW et BR : 200 meilleures équipes dans chaque région Asie, OCE et Moyen-Orient : 125 meilleures équipes dans chaque région

Du troisième au quatrième tour (demi-finales)

Session de trois heures Les équipes jouent un maximum de dix matchs Toutes les régions : les 33 meilleures équipes de chaque région

Quatrième manche (finale)

Session de trois heures Six matchs personnalisés Les cinq meilleures équipes de chaque région accèdent aux finales de la saison 8 Les autres accumuleront des points de série pour leur total saisonnier

FNCS Chapitre 2 Saison 8 Manches, Demi-Finales et Finales (27-31 octobre)

Demi-finales du premier jour de la saison 8 (manches) 66 équipes basées sur les points de la série séparées en deux manches (manche A et manche B) Les quatre meilleures équipes de chaque manche se qualifient pour les finales de la saison 8 Demi-finales, deuxième jour)

Deuxième jour des demi-finales de la saison 8 (Reboot Round)

Six matchs par région Chaque équipe gagnante se qualifie pour la finale de la saison 8 Lorsqu’une équipe gagne un match, elle sera retirée du champ des équipes de la ronde de redémarrage

Finale de la saison 8

33 équipes Deux jours 12 matchs Six matchs chaque jour Le classement final dépend du score cumulé sur les deux jours

Systèmes de notation du chapitre 2 de la saison 8 de la FNCS

Comme les dernières saisons, Epic fonctionne avec deux systèmes de notation distincts pour FNCS Chapitre 2 Saison 8. Une victoire aux tours un, deux et trois des qualifications vaut 25 points, et les éliminations rapportent un point chacune. La valeur des points de Victory Royale passe à 30 au quatrième tour des qualifications, des demi-finales de la saison 8 et des finales de la saison 8 avec deux points par élimination.

Voici la répartition complète des scores :

Tour un, deux et trois tours de qualification

Victory Royale : 25 points 2e : 20 points 3e : 16 points 4e : 14 points 5e : 13 points 6e : 12 points 7e : 11 points 8e : 10 points 9e : 9 points 10e : 8 points 11e : 7 points 12e : 6 points 13e : 5 points 14e 4 points 15e : 3 points 16e : 2 points 17e : 1 point Chaque élimination : 1 point

Quatrième tour de qualification, demi-finales et finales

Victory Royale : 30 points 2e : 26 points 3e : 24 points 4e : 22 points 5e : 21 points 6e : 20 points 7e : 19 points 8e : 18 points 9e : 17 points 10e : 16 points 11e : 14 points 12e : 13 points 13e : 12 points 14e 11 points 15e : 10 points 16e : 9 points 17e : 8 points 18e – 24e : 5 points par élimination : 2 points

FNCS Chapitre 2 Saison 8 Prize Pool

L’investissement habituellement de 3 millions de dollars d’Epic Games dans le FNCS se poursuit dans le chapitre 2 de la saison 8. L’Europe est en tête de liste avec plus de 1 million de dollars à gagner. NA East arrive en deuxième position avec plus de 600 000 $ US de gains. Gardez à l’esprit; l’argent n’entre en jeu que lors des finales de la saison 8 – il n’y a aucun paiement lors des qualifications, des manches ou des demi-finales.

Voici la distribution complète des prix par région dans FNCS Chapitre 2 Saison 8 :

Europe – 1 351 200 $ NA Est – 635 100 $ Brésil – 428 175 $ NA Ouest – 222 300 $ Asie – 150 600 $ Moyen-Orient – 122 250 $ Océanie – 90 450 $

L’action démarre ce week-end, alors assurez-vous de regarder l’émission et revenez avec ESTNN pour des mises à jour Fortnite plus compétitives tout au long de la saison !

Image en vedette : Jeux épiques