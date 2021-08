FNCS Saison 7 Semaine 1 Récapitulatif & Résultats

ESTNN récapitule le premier qualification FNCS du chapitre 2 – Saison 7.

Le dixième tournoi Champion Series de Fortnite est lancé. Les équipes des sept régions compétitives du jeu s’affrontent à nouveau pour tenter de remporter la cagnotte de 3 millions de dollars US et l’insaisissable récompense en jeu Axe des champions, offerte uniquement aux gagnants. Depuis le chapitre 2 – Saison 4, les joueurs ont perfectionné la méta entièrement différente de chaque saison et le format de trio cohérent. Des équipes dominantes ont émergé sous la forme des doubles champions Malachi “ENDL8SS Reverse2k” Greiner, Dejsean “ENDL8SS Deyy” Hew et ENDL8SS Mero et peut-être la meilleure équipe du monde – Chapix, Jannis “GUILD JannisZ” Matwin et Henrik “GUILD Hen” Mclean .

Cependant, Fortnite est un jeu en constante évolution, et aucune équipe n’est vraiment en sécurité dans cette scène imprévisible. Entrez dans le chapitre 2 – Saison 7, qui propose un thème extraterrestre et une autre méta à maîtriser pour les équipes. Le week-end dernier a marqué la première des trois qualifications, et 21 équipes se sont assurées une place pour les finales de la saison 7. Avec une semaine de retard, voyons qui passe à l’étape suivante et quelle équipe a gagné des points de série cruciaux.

L’Europe 

1ÈRE PLACE FINALES DE LA SEMAINE 1 FNCS NOUS SOMMES TROP BON (AUTO QUAL GRANDS) @_joefn @Shadowwfn_ pic.twitter.com/zWyTUgD5kB – benjyfishy (@benjyfishy) 1er août 2021

La qualification 1 en Europe a marqué un retour en quelque sorte pour l’un des noms familiers de Fortnite. Benjy “NRG benjyfishy” Fish a finalement atteint l’objectif tant souhaité de se classer haut dans un trio FNCS. Après l’échec de la réunion du MMB et l’échec de l’équipe de Benjy avec Matsoe et Umplify, le double qualificatif pour la Coupe du monde s’est tourné vers les joueurs moins connus Wave Joe et LootBoy Shadow.

Le résultat parle de lui même. Le vrai relativement nouveau a exécuté une stratégie cohérente, gérant cinq top dix sur six matchs et 38 éliminations. Benjy, Joe et Shadow ont obtenu leur place pour la finale de la saison 7.

2 petites erreurs et nous gagnons 4 matchs encore joués hors de notre esprit et nous nous améliorerons pour les finales w @noahreyli @VadealFN + première vidéo yt après 8 mois entrant pic.twitter.com/C7qo61nVZ5 – aqua (@aquaa) 1er août 2021

Après des déceptions consécutives dans le FNCS et une saison morte, le champion de la Coupe du monde de Fortnite, David “aqua” Wang, a également revitalisé sa carrière. L’Autrichien a raté les trois dernières finales du Trio FNCS avec deux disqualifications et une blessure à la main qui le tourmente depuis un certain temps. Il n’a pas manqué une étape, et l’ajout de deux des meilleurs joueurs d’Europe—Noah « BL Noahreyli » Rey et Alexander « Wave Vadeal » Schlik — aide sans aucun doute. Ces trois ont combiné pour deux Victory Royales, 37 éliminations et 184 points. Attention à aqua, Noahreyli et Vadeal en finale.

3e qualifié pour les grands pas contents de la façon dont nous avons joué pic.twitter.com/OkOCXDPO6R – GUILDE JannisZ (@JannisZFN) 1er août 2021

Les champions du chapitre 2 – Saison 5 se sont ajoutés aux équipes qui se sont qualifiées pour les finales de la saison 7. Nous en sommes venus à nous attendre à une domination de Jannis “GUILD JannisZ” Matwin, Hen “GUILD Hen” Mclean et Chapix, et ils sont tombés trop loin en dessous de cette barre. Leur effort de six matchs a abouti à une victoire, 37 éliminations et 182 points. Ils sont toujours une menace pour revendiquer une autre hache des champions, et ils sont maintenant un pas de plus.

1er : Wave Joe, NRG benjуfishу, LootBoy Shadоw – 186 points (qualifié pour la finale C2S7) 2ème : WAVE Vadeal, BL Noahreyli, aqua – 184 points (qualifié pour la finale C2S7) 3ème : GUILD Henchman, GUILD JannisZ, oogway 74 – 182 points (Qualifié pour les finales C2S7) 4ème : solo veno, Falcon TaySon 7, rezonyache32 – 169 points 5ème : LootBoy Fastroki, karmafnr 002, ALOFT Voidd – 146 points 6ème : Vodafone xIsma, Vodafone Lolito, Ignasi Horno – 144 points 7ème : F TQ Serenexo, FIVE purd1ales – 143 points 8e : Hottie, elokratz, TRC trippernn – 141 points 9e : Liquid mίtr0, OVА x8, fnatic crriya – 127 points 10e : BL Raifla, EP SAЕVID, PW AstroSMZ -124 points 11e : lavy egrm , homyno voxe, x buzz x – 119 points 12e : Frozeπ, gogos-, MCES Mirza 愛 – 116 points 13e : sqwinntly 11, Siko Cees ay лол, Remixマ – 97 points 14e : Swift Flashed, Lifted FelixKinG, DeathCapG – 89 points 15e : EIQ Wraxx, EP Hutyreyli ӝ, Minny 更好的獲勝 – 87 points

NA Est

1ère qualification automatique pour les grands pic.twitter.com/QUEUb3bIH4 – TNG Chukky (@ChuckyWFN) 2 août 2021

Les tendances sont souvent un outil de mesure dans Fortnite, et aucune équipe n’a couru plus chaud que 33 noix, TNG Eomzo et TNG chukky au cours des dernières semaines. Une quatrième place lors de la précédente Cash Cup Extra et une victoire dans le tournoi Bugha Late Game ont permis à ce trio de remporter une autre solide performance. Eomzo, nut et chukky ont canalisé leur série de succès dans une Victory Royale, 36 éliminations et 190 points au total. Ils ont balayé tard, remportant finalement la première place sur le champion de la Coupe du monde de Fortnite et se qualifient pour la finale.

2ÈME, QUALIFIÉ AUTO POUR LES GRANDS, ORCHARD SPLIT EN GRAND FINALE pic.twitter.com/aLxS1KwxB1 – Bugha (@bugha) 2 août 2021

Le champion de la Fortnite Solo World Cup, Kyle « SEN Bugha » Giersdorf, a fait des montagnes russes d’émotions au cours des dernières semaines. Sa saison a commencé par une rafale de changements d’alignement avant de s’installer avec les joueurs de Cloud9 Avery et nosh. Malgré le réveil tardif de ses coéquipiers pour le deuxième tour des premiers Éliminatoires FNCS, tout s’est déroulé comme prévu. Bugha, Avery et nosh ont pris rapidement la tête et ont terminé deuxièmes avec un seul point. Après la fin décevante de la saison dernière, Bugha est de retour avec un coéquipier familier et participera à une autre finale de la saison FNCS.

Petite pause de fortnite (CORNY 12/12) pic.twitter.com/l8iIWYcRgm – Skqttles (@skqttlescuh) 2 août 2021

Le trio toujours impressionnant de FS Degen, FS Ajerss et Skqttles complète le top trois. Ces trois joueurs se sont brièvement séparés pour commencer la saison mais ont rejoint peu de temps après. C’était peut-être un choix judicieux, compte tenu de leurs performances constantes lors des finales de la première semaine. Degen, Ajerss et Skqttles ont réussi 161 points, dont une Victory Royale et 25 éliminations. Ils contourneront les quatre prochains week-ends du FNCS et se dirigeront directement vers les finales de la saison 7.

1er : 33 nut ӝ, TNG Eomzo, TNG chukky 002 – 190 points (Qualifié pour la finale C2S7) 2ème : C9 nosh, SEN BUGHADORF, C9 Avery – 189 points (Qualifié pour la finale C2S7) 3ème : FS DEGEN, FS Αjerss, skqttles – 161 points (Qualifié pour les finales C2S7) 4e : BBG KREMON 002, BBG Bucke, NRG СІіх – 153 points 5e : EL pgod ℵ, TNG Peterbot, TNG Tkay – 147 points 6e : coldreyli7, ELITXE7, Cryp VI – 138 points 7e : danny bad bloom, ag bowlcuttyler, vanish river – 137 points 8e : TabzG, noob teyo, ELITE PLEGE 21V – 132 points 9e : Reducs, TwixSon 7, AG Chubs – 130 points 10e : DeRoller., K2G Speguu, chapeau de paille charlie – 129 points 11e : profitwarrior82, tiekko yt, Kippits – 117 points 12e : SEN Aspect., Cazz, OA Whofishy – 113 points 13e : TNG Okis., Ghоst Blake, Liquid Scopеd – 110 points 14e : FаZe Bizzle, TNG Eclipsae, Сoﱞop – 106 points 15e : LG Slackes, 1P Acorn, G2 Jahq – 100 points

NA Ouest

PREMIÈRE PLACE DANS LA SEMAINE 1 DES QUALIFICATIONS FNCS AVEC @Kewlfn @wavefnbr LAISSE GOOOOOOOOO pic.twitter.com/plPmc2FExQ – XTRA Quinn (@RichHomieQu1nnn) 2 août 2021

La région NA West a complété le premier qualificatif comme toujours, et l’action est restée chaude. Le classement final s’est déroulé avec XTRA Quinn, Kewl et Wave en tête après une performance de 183 points. Leurs six matchs ont produit une Victory Royale et 30 éliminations. Quinn, un pilier de la région NA West, est de retour dans le mix après un résultat décevant dans le chapitre 2 – Saison 6.

Voici le reste du classement NA West :

1er : XTRA Quinn, rvn wave, HNR Kewl – 183 points (Qualifié pour la finale C2S7) 2ème : AKA Ark 赤, Jarruto, AKA Aiden 赤 – 177 points (Qualifié pour la finale C2S7) 3ème : PSR Parz, IGL XEN BEAST, Assault mitoo – 169 points (Qualifié pour les finales C2S7) 4e : 100T Falconer, XTRA Reet1x., 33 Chris – 160 points 5e : trnl trashie, stl fjaa, stl salvo – 156 points 6e : dev is tiny, PSR Mateo, HOWDY zZ – 153 points 7ème : ChickenItza, mxr andyyayis, G2 Jelty – 152 points 8ème : Bloom Riversan, AKA Extinct., ENDLESS Kehnys – 147 points 9ème : poffieevszombies, MERK cyrzr 7, eclipse言 – 135 points 10ème : chickenwc, Kytrex, 132 points 11thton : kisame a dessiné, SKADEMON., Yasir – 104 points 12e : apex ghouls1x, ​​PSR KETOLOL, Paul.Wrld – 103 points 13e : Dz eTzo 7u7, Dz Deih 7u7, CLG Tocata – 97 points 14e : CLG symetrical, norcal alithy23, Frapai 94 points 15e : Twitch 0tso1x, STL Knzo, Twitch Zookez – 92 points

Voici les résultats pour toutes les régions restantes :

Brésil

TOP 1 LETS GOOOOO @FishyL2r2 @1Tallss @baiizio_ contesté 6/6 pic.twitter.com/v8towiLeEA – Sanku (@Sanku40) 1er août 2021

1er : el fishy L2R2, Talls L2R2, Sanku L2R2 – 160 points (qualifié pour la finale C2S7) 2ème : NOUVEAU Kayky, NOUVEAU Insano24k., NOUVEAU Lord24k. – 156 points (Qualifié pour les finales C2S7) 3e : sнeco, New Bagu 7, historique – 156 points (Qualifié pour les finales C2S7) 4e : TCE collet, oogwey 74, TCE guneves – 155 points 5e : TecneZ, fazer 7, faze kіng – 144 points 6ème : rynm7, NEW KBR -ɢ-, SNG dıguera – 144 points 7ème : Keicox 7, 9z facu, Granjero 742 – 142 points 8ème : Suetam., tce spitflow, robotlfg – 140 points 9ème : TRIBE OPai , SRN Phzin Ӝ, gsх94 – 139 points 10e : eRa cadu 乡, NOUVELLES origines, Hero Nicks – 134 points

Asie

FNCS SEMAINE1 FINALE @Maufinfn @R1mr_FN pic.twitter.com/ND800hhWv2 – WildHawk/ワイルドホーク (@WildHawk_) 1er août 2021

1er : Rid WildHawk 7, Rid Maurimr 77, Rid rimr7 – 224 points (Qualifié pour la finale C2S7) 2ème : ぼっととReet, ちるちるちるちるちる, KUREN 王 – 184 points (Qualifié pour la finale C2S7) 3ème : alba rainy., miya -nꜱʀ-, yusea -ᴄʀ- 182 points (Qualifié pour la finale C2S7) 4ème : A2 Koa, NCRリテイルローのしゅうと, A2 こよた GORI – 173 points 5ème : 彼女しか勝たん 7, ALBA ROCCA, GW_Harukiyo – 166 points 6ème : 2SNgNl., fa1zzу, FCS Jozya – 153 points 7e : yunseopp., Misty Aim, T1 QuickssZ – 147 points 8e : tatsuya shiba., peteryache32, YoungGyo 9 – 141 points 9e : ALBA まるお, Focus ぷーさん あせあせ, たかちゃ- 140 points 10e : GW_Lettuce, GW_doknyache32, GW_Buyuriru – 124 points

Moyen-Orient

1ÈRE SEMAINE FNCS 1 avec @Kroolfn @Badmetab Contesté 6/6@SCYTESEsports pic.twitter.com/rxwV8Mc38G – SCYTES Balor (@BalorFN) 31 juillet 2021

1er : SCYTES Balor, KINGS KrooFal7, Metabisk – 188 points (qualifié pour la finale C2S7) 2ème : Falcon Spy, TU iExon, SAQR Rapit – 173 points (qualifié pour la finale C2S7) 3ème : fahаd, Falcоn Mansour, LIQŲIDifié – 170 points (qualifié pour la finale C2S7) pour les finales C2S7) 4ème : Falcon FHD, Falcon Yonx, Falcon iNm7x – 166 points 5ème : RuTzMK, lil Mshary, KINGS FKS – 154 points 6ème : Medal xJam, SAQR Hellon, SCYTES Murloc. – 153 points 7ème : scytes kuki, FALCON oogway, gxr nyle11 – 142 points 8ème : KINGS Xx731, Hero 7., Falcon KiritoKun – 140 points 9ème : Falcon xSpeedy, SCYTES Heif, SAQR 7man1x – 128 points 10ème : YaLLa Opezor, LND Washed , 20 SEIGNEUR – 116 points

OCE

1er : FE Vortex, jаce 11, FE taysunz – 225 points (qualifié pour la finale C2S7) 2ème : ELS ka-zu-ki, overt phluxzy 7, chainz FA – 209 points (qualifié pour la finale C2S7) 3ème : MG ihmo, PRDX Danath , Chef Jeff Lad – 197 points (Qualifié pour la finale C2S7) 4ème : FE Remi, JFT arnaqué ihmo, FE xalkerr – 171 points 5ème : Sоrif, eshz FA, JFT Raiku – 156 points 6ème : ELS Bluezie, Mako rip, VRTX Mania – 142 points 7ème : eggy 7, PRDX lucas, PRDX cynique – 141 points 8ème : Oatley, Fresh, Rel – 140 points 9ème : AZR Brae, BBG Anon1x, Little Mechy – 124 points 10ème : volx, PWR radius, syncyfishy – 119 points

Le FNCS est en pause ce week-end mais revient après le concert du Rift Tour Ariana Grande. Nous reprendrons là où nous nous étions arrêtés avec le deuxième qualificatif.