Focus Home Interactive a levé 85,7 millions de dollars

21 mai 2021 – 09h56

L’éditeur français Focus Home Interactive a levé 70,35 millions d’euros (85,7 millions de dollars) afin de financer son développement futur.

Dans un communiqué de presse, la firme a déclaré que ces liquidités avaient été levées grâce à une offre d’actions qui a vu 1,05 million d’actions distribuées à 67 € (81,88 $) chacune. Pour ceux qui se demandent, cela représente environ 19,7% de la valeur totale de l’entreprise.

L’argent récolté ici va être utilisé pour «financer… des activités de croissance externe à moyen et long terme» avec un accent sur l’acquisition d’autres studios de jeux. Focus Home va également utiliser cet argent pour «mettre à niveau la gamme de jeux» qu’il publie, en plus d’investir davantage dans le développement.

Le mois dernier, Focus Home Interactive a acheté Space Hulk: Deathwing développeur Streum On et en juin 2020, il a acquis Deck 13. La firme a annoncé qu’elle ouvrirait un nouveau studio à Montréal pour Deck 13 en février.

La version 2019 de l’éditeur, GreedFall, s’est vendue à plus d’un million d’exemplaires au cours de sa première année dans la nature.

Éditeur collaborateur de PCGamesInsider

Alex Calvin est un journaliste indépendant qui écrit sur le commerce des jeux. Il a débuté au UK Trade Paper MCV en 2013 et a quitté le poste de rédacteur en chef adjoint plus de trois ans plus tard. En juin 2017, il rejoint Steel Media en tant qu’éditeur du nouveau site PCGamesInsider.biz. En octobre 2019, il a quitté ce poste à temps plein dans l’entreprise mais contribue toujours au site au quotidien. Il a également écrit pour GamesIndustry.biz, VGC, Games London, The Observer / Guardian et Esquire UK.

