Focus Home Interactive acquiert le studio indépendant Douze Dixièmes

L’éditeur français Focus Home Interactive a racheté le développeur Douze Dixièmes.

La firme est surtout connue pour Shady Part of Me, lancé fin 2020, publié par Focus Home. L’entreprise a été fondée en 2017.

Aucun chiffre n’a été placé sur l’accord.

« C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de fierté que nous rejoignons Focus Home Interactive aujourd’hui », a déclaré George Herrmann, président et co-fondateur de Douze Dixièmes.

« Notre collaboration sur Shady Part of Me nous a convaincus de l’expertise des équipes et de la grande richesse humaine de Focus. C’est plein d’idées et avec la conviction que nous pouvons réaliser notre vision que nous rejoignons ce Groupe en pleine croissance. Nul doute pour Douze Dixièmes que les synergies avec les autres studios de notre nouvelle famille apporteront force et pertinence à nos projets, tout en préservant notre quête d’expériences visuelles et narratives engageantes. »

Le président de Focus Home Christophe Nobileau a ajouté : « C’est un réel plaisir d’accueillir Douze Dixièmes dans la famille Focus. Le studio a déjà démontré sa capacité de création avec Shady Part of Me, et nous sommes ravis que l’équipe Douze Dixièmes rejoigne notre fédération de Cette acquisition démontre une nouvelle fois notre ambition de créer un Groupe fort, mais illustre également la volonté de Focus d’accompagner la scène française du jeu vidéo, axe majeur de notre stratégie éditoriale.

