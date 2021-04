Focus Home Interactive prend Space Hulk: le développeur Deathwing Streum On

L’éditeur français Focus Home Interactive rachète le développeur de jeux Streum On Studio.

Aucun chiffre n’a été mis sur l’accord, qui est payé dans un mélange de liquidités et d’actions. Streum On existe depuis 2007 et s’est spécialisé dans les tireurs, notamment Space Hulk: Deathwing, qu’il a fabriqué pour Focus. À ce jour, ce titre a déplacé près d’un million d’unités.

«Nous sommes ravis d’accueillir Streum On Studio dans la fédération de talents que nous construisons autour de Focus», a déclaré le président de la société Christophe Nobileau.

«Cette acquisition démontre une fois de plus notre volonté de créer un groupe fort et intégré, en attirant de nouvelles compétences capables de porter notre Groupe à un nouveau niveau et de s’associer avec les meilleurs talents. Streum On, avec qui nous souhaitons développer des capacités de production en termes de qualité et de quantité, a démontré son savoir-faire dans le développement de jeux de tir plébiscités par la presse et les joueurs. Nous sommes convaincus que les équipes, soutenues par l’expertise de Focus, contribueront activement à la croissance du Groupe. “

Pierrick Le Nestour, président de Streum On, a ajouté: «Nous sommes très heureux de faire désormais partie du groupe Focus Home Interactive. Nous partageons une vision commune et notre collaboration a toujours été très fructueuse et fructueuse. Notre ambition est de proposer aux joueurs des titres toujours plus ambitieux et spectaculaires, et nous savons que Focus est le partenaire idéal pour réaliser nos ambitions et pour que nos jeux connaissent un succès commercial “

Il s’agit de la dernière acquisition de studio pour Focus Home, à la suite du rachat de Deck13 par la firme française en juin 2020. L’entreprise a annoncé l’ouverture d’un nouvel avant-poste à Montréal en février de cette année.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72120/focus-home-interactive-snaps-up-space-hulk-deathwing-developer-streum-on/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));