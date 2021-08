Focus sur l’adoption du GPL : la couverture PMUY est une réussite, mais les faibles recharges sont un frein

Ainsi, la transition vers le GPL, sans un soutien financier plus important ciblé sur les ménages bénéficiaires, a signifié que l’adoption a pris du retard dans la couverture.

Plus de huit millions de bénéficiaires ont été inscrits sous Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY) 1.0, mais la couverture élargie, sous Ujjwala 2.0, fait face à un sérieux défi d’utilisation soutenue. L’ancien ministre du Pétrole Dharmendra Pradhan avait déclaré au Lok Sabha en septembre de l’année dernière que la consommation annuelle moyenne de bouteilles (14,2 kg) par les ménages du PMUY était de 3,01 – gardez à l’esprit que cela est probablement basé sur les données des sociétés de commercialisation du pétrole, et donc ne ne pas donner une image complète du côté des consommateurs ; en effet, il pourrait y avoir un grand nombre de ménages qui affichent une consommation moyenne nettement inférieure.

Cela contraste avec le fait que l’utilisation moyenne parmi les ménages non-PMUY, selon une analyse des données CAG, s’élevait à près de 7 en 2018-19. Et, selon une étude de 2018 d’Abhisek Jain de CEEW et d’autres, les utilisateurs non-PMUY ont signalé une tendance à la hausse de la consommation de bouteilles de GPL au cours des années suivant la première année d’adoption. La même étude avait cité le prix élevé du GPL – probablement exacerbé par la hausse des prix du pétrole – et la disponibilité facile de la biomasse gratuite comme principales raisons invoquées par les ménages qui n’utilisaient pas le GPL pour tous leurs besoins de cuisson. Ainsi, la transition vers le GPL, sans un soutien financier plus important ciblé sur les ménages bénéficiaires, a signifié que l’adoption a pris du retard dans la couverture.

Les données préliminaires de la dernière série de l’Enquête nationale sur la santé de la famille, publiée en décembre de l’année dernière, le suggèrent : malgré la forte augmentation de la couverture, l’utilisation de combustible de cuisson propre n’a augmenté que de 20 % entre 2015-2016 et 2019-2020 dans le 22 États interrogés. Ce n’est pas à dédaigner, mais il reste encore beaucoup à faire pour que le programme atteigne un succès significatif. Outre les coûts du GPL, le problème est également les obstacles à la mise en œuvre de la subvention au GPL, comme l’illustre le sort de Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana qui a fourni trois bouteilles gratuites aux ménages du PMUY en avril-juin 2020. Les données du gouvernement montrent que seulement 50 % des cylindres gratuits ciblés ont été distribués au cours de la période, ce qui a poussé le gouvernement à repousser la date de fin du programme à septembre. Il est bien sûr possible que les ménages n’aient pas ressenti le besoin sur une si courte période, mais si l’utilisation des avances différées créditées par le gouvernement sur les comptes des bénéficiaires même avec un délai plus long, le gouvernement doit avoir une meilleure idée de ce qui se passe. mal sur le terrain.

Ujjwala 2.0 cible un crore de nouvelles connexions GPL pour les bénéficiaires éligibles – femmes de BPL, SC/ST, AAY, MBC, travailleur de jardin de thé, ménages forestiers et insulaires – tandis qu’un accent particulier est mis sur les travailleurs migrants. Le programme permet aux migrants d’obtenir plus facilement une connexion, avec un minimum de paperasse nécessaire et des auto-déclarations suffisantes. Alors qu’Ujjwala 1.0, lancé en 2016, ne faisait qu’offrir une connexion GPL sans consigne aux bénéficiaires, 2.0 promet une recharge gratuite et une cuisinière à gaz gratuite en plus. Les avantages du programme, sur le papier, sont importants, de la réduction des émissions de carbone à la réduction de la charge de travail des femmes. Mais, alors que le gouvernement maintient qu’il existe près de 29 millions de connexions GPL dans le pays, l’Agence internationale de l’énergie évalue la population dépendante de la biomasse solide (principalement pour la cuisson) à 660 millions. Cet écart doit être comblé et, pour cela, le gouvernement doit cartographier les lacunes du PMUY.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.