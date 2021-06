Focus sur les actions de DHFL, Coal India, Axis Bank, Reliance Power, Ruchi Soya, Adani Enterprises

in

Les tendances sur SGX Nifty suggèrent que BSE Sensex et Nifty 50 pourraient commencer à se négocier en territoire négatif aujourd’hui.

Les contrats à terme astucieux se négociaient à 60,15 points, soit 0,38%, à 15 761 à la bourse de Singapour en début de séance lundi. Les tendances sur SGX Nifty suggèrent que BSE Sensex et Nifty 50 pourraient commencer à se négocier en territoire négatif aujourd’hui. Les analystes techniques estiment que le prochain objectif de Nifty 50 à 16 000 est intact. “Un oscillateur stochastique a également suggéré un croisement positif, ce qui indique une force haussière à court terme. À l’heure actuelle, le chouette semble avoir une résistance à environ 16 000 niveaux tandis que le support immédiat est passé à 15 650 niveaux », a déclaré Sumeet Bagadia, directeur exécutif de Choice Broking.

Les actions à l’honneur

DHFL : Les actions de Dewan Housing Finance Corporation Limited (DHFL) cesseront d’être négociées en bourse à partir du lundi 14 juin. La semaine dernière, le plan de résolution a été approuvé par le National Company Law Tribunal (NCLT) dans le cadre d’une offre réussie de Piramal Group pour DHFL. « Conformément au règlement 3.1.2 du Règlement sur les opérations de la Bourse nationale (marché des capitaux) PA et pour les raisons mentionnées ci-dessus, il est notifié que le titre suivant sera suspendu de la négociation le 14 juin 2021 (c’est-à-dire les heures de fermeture de la négociation le 11 juin 2021) », a déclaré le NSE diffusé.

Coal India, Banque indienne d’outre-mer : Au total, 50 sociétés cotées à l’ESB, dont Coal India, IDFC, Indian Overseas Bank, Greenply Industries, IFB Industries, JB Chemicals & Pharmaceuticals, Jaiprakash Power Ventures, Kajaria Ceramics et Uttam Sugar Mills publieront leurs résultats trimestriels le 14 juin.

Actions du groupe Adani : Adani Enterprises Ltd a annoncé samedi avoir constitué une filiale en propriété exclusive, Adani Cement Industries Limited (ACIL). Dans un dossier déposé auprès de l’ESB, la société a déclaré qu’elle avait constitué la filiale en propriété exclusive le 11 juin 2021 et que la filiale n’avait pas encore commencé ses activités commerciales.

La Banque Axis: Axis Bank devrait porter sa participation dans Max Life Insurance à environ 20% au cours des 12 à 18 prochains mois, a déclaré le PDG de la compagnie d’assurance, Prashant Tripathy. Actuellement, Axis Bank et ses deux filiales – Axis Capital Ltd et Axis Securities Ltd – détiennent collectivement 12,99 % de Max Life Insurance après l’approbation de l’accord en avril de cette année.

CTI : Au milieu de la pandémie de COVID-19 et de l’effondrement de l’industrie hôtelière en raison du verrouillage et des restrictions de voyage, ITC Hotels est optimiste quant aux perspectives du tourisme intérieur et prévoit d’augmenter le nombre de propriétés sous la marque Welcomhotel.

Puissance de confiance : Le conseil d’administration de Reliance Power (RPower) a approuvé dimanche l’attribution préférentielle d’actions et de bons de souscription convertibles à Reliance Infrastructure (RInfra) par la conversion de la dette en cours de 1 325 crores de roupies en capitaux propres. L’émission d’actions portera la participation de RInfra et d’autres promoteurs dans RPower jusqu’à 25 %, et l’augmentera encore au-delà de 38 % lors de la conversion des bons de souscription, a déclaré RPower.

Ruchi Soya : La société a informé que le conseil d’administration a approuvé la levée de fonds par le biais d’une nouvelle offre publique d’actions et du projet de prospectus sur le hareng rouge à déposer auprès de SEBI, de l’ESB et de la Bourse nationale de l’Inde.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.