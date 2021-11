Focus sur les actions de Reliance, Britannia, Aurobindo Pharma, Future Retail, NTPC, IndusInd Bank

Cette semaine, les participants suivront de près les données macroéconomiques, à savoir l’inflation IIP et CPI du 12 novembre.

Les contrats à terme Nifty s’échangeaient à 71 points ou 0,40% à 18 011,50 sur la bourse de Singapour, suggérant une ouverture d’écart pour BSE Sensex et Nifty 50. Aujourd’hui, tous les regards seraient tournés vers l’introduction en bourse de Paytm, qui est présentée comme la plus grande introduction en bourse jamais réalisée en Inde. Avant cela, Coal India avait la plus grosse émission publique de plus de 15 000 crores de roupies en octobre 2010. Cette semaine, les participants surveilleront de près les données macroéconomiques, à savoir l’inflation de l’IPE et de l’IPC du 12 novembre. la gamme pourrait être plus large la semaine prochaine. À la baisse, Nifty trouverait un support autour de 17 750 à 17 600 niveaux. En cas de rebond, la résistance reste intacte dans la zone 18 000-18 100. Au milieu de tout, nous constatons toujours une action notable des deux côtés, de sorte que les participants doivent rester concentrés sur la sélection de titres et la gestion des risques du jour au lendemain », Ajit Mishra, vice-président de la recherche. Religare Broking, dit.

Des actions à surveiller

Britannia Industries : Sociétés cotées à l’ESB telles que Britannia Industries, Aurobindo Pharma, Sobha, Shankara Building Products, Ujjivan Small Finance Bank, Wockhardt, Action Construction Equipment, Balrampur Chini Mills, Elgi Equipments, GVK power, HG Infra Engineering, KRBL, MM Forgings, Pricol, PTC India Financial Services, Talbros Automotive Components et Vijaya Diagnostic Center publieront leurs résultats du trimestre de septembre le 8 novembre 2021.

Reliance Industries Ltd : Mukesh Ambani, la personne la plus riche d’Inde, ne déménage pas à Londres, a déclaré Reliance Industries dans un communiqué. Dans un bref communiqué publié vendredi, le conglomérat du pétrole aux télécommunications a catégoriquement démenti les derniers rapports des médias selon lesquels Ambani et sa famille partageront leur temps entre leur résidence à Mumbai et la propriété londonienne nouvellement acquise.

Commerce de détail futur : Dans l’escalade de la querelle Future Group-Amazon, les administrateurs indépendants de Future Retail Ltd ont exhorté la Commission de la concurrence à révoquer l’approbation donnée il y a deux ans pour l’accord d’Amazon avec Future Coupons, alléguant que le major du commerce électronique avait fait de fausses déclarations pour obtenir le règlement hochement.

NTPC : Le ministre de l’Énergie, RK Singh, a déclaré dimanche que le géant de l’électricité appartenant à l’État NTPC devait continuer à croître alors que la demande d’énergie en Inde augmente à un rythme rapide. NTPC a célébré son Raising Day, complétant 46 ans d’excellence et de leadership.

Banque de l’Industrie : Qualifiant les allégations de dénonciateurs sur le renouvellement des prêts de « grossièrement inexactes et sans fondement », Indusind Bank a admis samedi avoir déboursé 84 000 prêts sans le consentement du client en mai en raison d’un « problème technique ».

