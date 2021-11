Focus sur les actions de Reliance Industries, Power Grid, Future Retail, L&T Tech, Britannia Industries

Les investisseurs surveilleront les résultats du deuxième trimestre, les entrées de fonds étrangers, les prix du pétrole, le mouvement de la roupie et d’autres indices mondiaux. Image : .

Les contrats à terme Nifty sont devenus rouges au début des échanges, chutant de 12,50 points à 18 125 sur la bourse de Singapour, suggérant un début faible pour BSE Sensex et Nifty 50. Les investisseurs surveilleront les bénéfices du deuxième trimestre, les entrées de fonds étrangers, les prix du pétrole, le mouvement de la roupie et d’autres indices mondiaux. Les analystes disent que les marchés s’inspireront d’un certain nombre d’événements macroéconomiques attendus cette semaine, notamment les données sur l’inflation américaine et les données sur le PIB britannique, en dehors de divers discours de la Réserve fédérale. « De plus, c’est la dernière semaine de la saison des résultats qui maintiendrait les marchés volatils. De nombreuses actions spécifiques aux actions seraient observées sur le marché », a déclaré Siddhartha Khemka, responsable de la recherche sur la vente au détail, Motilal Oswal Financial Services.

Des actions à surveiller

Power Grid Corporation of India, MRF : Au total, 160 sociétés telles que Bosch, Mahindra & Mahindra, Power Grid Corporation, Astrazeneca Pharma, BHEL, HEG, Indraprastha Gas, MRF et Petronet LNG, entre autres, publieront leurs résultats du trimestre juillet-septembre le 9 novembre.

Reliance Industries Ltd : Reliance Eagleford Upstream Holding, LP, filiale à 100 % de RIL, a annoncé la signature d’accords avec Ensign Operating III, LLC, une société à responsabilité limitée du Delaware, afin de céder sa participation dans certains actifs en amont du gisement de schiste d’Eagleford au Texas, ETATS-UNIS. Avec cette transaction, Reliance a cédé tous ses actifs de gaz de schiste et s’est retiré du secteur du gaz de schiste en Amérique du Nord.

Commerce de détail futur : La formation du Tribunal national du droit des sociétés (NCLT) de Mumbai a suspendu lundi une assemblée générale extraordinaire (AGE) convoquée par Future Retail (FRL) pour approuver sa fusion avec Reliance Industries (RIL). Le tribunal, qui a entendu l’affaire lundi, a déclaré que FRL ne peut pas tenir d’assemblées d’actionnaires, même temporaires, jusqu’à ce qu’elle prononce un verdict circonstancié.

Services techniques L&T : L&T Technology Services (LTTS), une filiale de Larsen & Toubro (L&T), cherche à acquérir des sociétés en Amérique du Nord et en Europe, d’un montant de 50 à 75 millions de dollars, afin d’augmenter sa présence offshore. L’acquisition fait partie de la stratégie des «six gros paris» de la société, qui lui permettra de toucher un chiffre d’affaires de 1 milliard de dollars d’ici le troisième trimestre de l’exercice prochain, puis de 1,5 milliard de dollars d’ici l’exercice 25.

Industries Britannia : Britannia Industries a déclaré un bénéfice inférieur à Rs 381,8 crore au T2FY22 contre Rs 495,2 crore au T2FY21, les revenus ont augmenté à Rs 3 607,4 crore contre Rs 3 419,1 crore en glissement annuel.

