Focus sur les actions de Vodafone Idea, BPCL, RBL Bank, Finolex Cables, Zee Entertainment Enterprises

BSE Sensex et Nifty 50 devaient ouvrir en vert mardi, alors que SGX Nifty a encore progressé. Les contrats à terme astucieux se négociaient à 41,5 points ou 0,23 pour cent à 17897 sur la bourse de Singapour. Les chartistes disent que l’indice Nifty 50 a formé une formation à double sommet qui indique une faiblesse temporaire. Cependant, la tendance à court terme est toujours positive. “Pour les day traders, le niveau de 17900 pourrait être l’obstacle immédiat, et en dessous du même niveau, la vague de correction pourrait se poursuivre jusqu’aux niveaux de 17750-17710. D’un autre côté, si le Nifty passe au-dessus de 17900, la formation de poursuite de la tendance haussière devrait se poursuivre jusqu’aux niveaux de 17950-18000 », a déclaré Shrikant Chouhan, responsable de la recherche sur les actions (détail), Kotak Securities.

Des actions à surveiller

BPCL : Bharat Petroleum a élaboré des plans pour investir plus de Rs 1 lakh crore au cours des cinq prochaines années, alors que le deuxième plus grand détaillant de carburant du pays se concentre sur la pétrochimie, les énergies renouvelables, la mobilité électrique et d’autres carburants alternatifs.

Idée Vodafone : Les promoteurs de Vodafone Idea – Vodafone Plc et Aditya Birla Group – ont assuré au gouvernement qu’ils investiraient des capitaux propres dans la société, ont déclaré à FE des responsables du Département des télécommunications (DoT). Les responsables ont déclaré que les dirigeants de l’entreprise avaient fait savoir qu’ils avaient l’intention d’investir environ 10 000 crores de roupies dans l’entreprise.

Banque RBL : La Banque de réserve a imposé lundi une amende de 2 crores de roupies au prêteur privé RBL Bank pour manquements à la conformité réglementaire et non-conformité aux dispositions de la loi sur la réglementation bancaire.

Câbles Finolex : Alors même que les cabinets de conseil en vote ont signalé des problèmes de gouvernance d’entreprise chez Finolex Cables et ont également conseillé aux actionnaires de voter contre trois administrateurs lors de l’assemblée générale annuelle prévue mardi, la société a publiquement accusé Prakash Chhabria, le cousin de Deepak Kisandas Chhabria, d’avoir incité les actionnaires et de créer la controverse.

ZEEL : Sebi a confirmé lundi sa précédente directive adoptée à l’encontre de cinq personnes qui leur ont interdit d’accéder au marché des valeurs mobilières pour s’être livrées à des délits d’initiés dans le script de Zee Entertainment Enterprises Ltd.

