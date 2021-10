Focus sur les actions Reliance, TCS, Aditya Birla Sun Life, Nazara Technologies, Zee Ent, Srei Infra Finance

Les mouvements d’autres principaux moteurs du marché tels que les investisseurs institutionnels étrangers, les prix du pétrole brut Brent et la roupie seraient également suivis pour une orientation plus poussée.

Les contrats à terme Nifty se négociaient avec prudence lundi, indiquant un début timide pour BSE Sensex et Nifty 50. Outre les bénéfices du deuxième trimestre des sociétés informatiques, les données macroéconomiques et les tendances mondiales seraient suivies de près. Les marchés actions indiens resteraient fermés le vendredi 15 octobre 2021 pour Dussehra. En outre, le mouvement d’autres principaux moteurs du marché tels que les investisseurs institutionnels étrangers, les prix du pétrole brut Brent et la roupie seraient également suivis pour une orientation plus poussée. « Nifty est passé au-dessus de la bougie baissière de mercredi et a presque atteint le plus haut historique de 17948. Un mouvement au-dessus du plus haut historique pourrait signifier rencontrer une autre résistance à 18000 pendant un certain temps. Cependant, si cela est réalisé, nous pourrions aller encore plus haut plus tard. L’étendue du marché pourrait se détériorer à court terme, car l’accent pourrait désormais revenir sur les grandes capitalisations », a déclaré Deepak Jasani, responsable de la recherche sur la vente au détail, HDFC Securities.

Des actions à surveiller

Reliance Industries Ltd : Reliance New Energy Solar Ltd (RNESL), filiale à 100 % de RIL, a signé des accords définitifs avec Shapoorji Pallonji and Company Private Ltd (SPCPL), Khurshed Daruvala et Sterling & Wilson Solar Ltd (SWSL) pour acquérir 40 % du capital après de l’argent en SWSL par le biais d’une série de transactions. Dans un autre développement, Relinace New Energy Solar a annoncé l’acquisition de 100% des actions de REC Solar Holdings AS (REC Group) auprès de China National Bluestar (Group) Co Ltd., pour une valeur d’entreprise de 771 millions de dollars.

Aditya Birla Sun Life AMC : Les actions d’Aditya Birla Sun Life AMC devaient faire leurs débuts en bourse lundi. L’émission publique de 2 768 crores de roupies a été souscrite 5,25 fois au cours du processus d’appel d’offres. Lors de l’inscription, Aditya Birla Sun Life AMC rejoindrait ses pairs tels que HDFC AMC, Nippon India Asset Management Limited et UTI AMC.

TCS : Tata Consultancy Services a annoncé vendredi un bénéfice net consolidé de Rs 9 624 crore au cours du trimestre juillet-septembre, en hausse de 6,8% par rapport au trimestre précédent. Le nombre était un peu inférieur aux attentes de la rue.

Résultats du 2e trimestre aujourd’hui : Delta Corp, HFCL, Krsnaa Diagnostics, Ramkrishna Forgings, Saregama India, Tata Metaliks, Tinplate Company of India, Lesha Industries et Sri Lakshmi Saraswathi Textiles devaient annoncer leurs résultats du deuxième trimestre le 11 octobre 2021.

Nazara Technologies : WHV-EAM International Small Cap Equity Fund a acquis 2,14 actions de lakh dans Nazara Technologies, soutenue par Rakesh Jhunjhunwala, à 3 011,27 Rs par action sur la NSE, selon les données des transactions en gros.

ZEEL : Vendredi, le Tribunal national du droit des sociétés (NCLT) a ordonné à Zee Entertainment Enterprises (ZEEL) de déposer sa réponse à une requête présentée par Invesco Developing Markets Funds avant le 22 octobre. Invesco peut également décider de déposer une réplique à la réponse de ZEEL à la même date, a déclaré le banc de Mumbai de NCLT.

Financement d’infrastructures Srei, Financement d’équipements Srei : Vendredi, la RBI a déposé des recours devant le Tribunal national du droit des sociétés (NCLT) pour engager une procédure d’insolvabilité contre deux sociétés du groupe Srei. La Reserve Bank of India a déposé deux requêtes distinctes devant le banc de Kolkata du NCLT contre deux sociétés financières non bancaires – Srei Infrastructure Finance et Srei Equipment Finance.

