Focus sur les actions : Titan, Kotak Mahindra Bank, Bajaj Finance, Sobha, Paytm dans l’actualité aujourd’hui

Les analystes constatent une forte volatilité sur les marchés un jour avant l’expiration hebdomadaire des options.

Les contrats à terme Nifty s’échangeaient à 54,50 points, soit 0,34 % de baisse à 15 786,50 sur la bourse de Singapour, suggérant un début négatif pour BSE Sensex et Nifty 50 mercredi. Lors de la session précédente, l’indice des 30 actions a atteint un nouveau sommet historique de 53 129, mais n’a pas réussi à maintenir ses gains à la clôture et a terminé à plat. L’indice NSE Nifty 50 baisse à 15 818. Les analystes constatent une forte volatilité sur les marchés un jour avant l’expiration hebdomadaire des options. « Sur les graphiques quotidiens, Nifty a fait un modèle de marteau inversé baissier. Par conséquent, à plus de 15 850 niveaux, une forte pression vendeuse semble émerger de la part des investisseurs. 15738 est le support du Nifty à court terme tandis que 15915 continue d’être une résistance », a déclaré Deepak Jasani, responsable de la recherche sur le commerce de détail, HDFC Securities.

Stock à surveiller

Bajaj Finance : Bajaj Finance a annoncé mardi une augmentation des nouveaux prêts enregistrés au cours du trimestre de juin 2021 à 4,6 millions contre 1,8 million au premier trimestre de l’exercice 21. En rapportant des chiffres provisoires pour le trimestre de juin, la société a déclaré que les actifs sous gestion (AUM) pour le trimestre de juin s’élevaient à Rs 1 59 000 crore contre Rs 1 38 055 crore au 30 juin 2020.

Compagnie des Titans : La société du groupe Tata, Titan, a déclaré que la deuxième vague de Covid s’était avérée être un revers pour ses plans commerciaux FY’22 qui avaient été élaborés avec beaucoup “d’ambition, d’excitation et de passion substantielles”. La société a toutefois déclaré qu’elle allait de l’avant avec “calme et sang-froid” et qu’elle était confiante de surmonter tous les défis.

Banque Kotak Mahindra : Kotak Securities Limited, une filiale de Kotak Mahindra Bank Limited, a conclu un accord avec Kredent InfoEdge Private Limited en date du 6 juillet 2021 pour un investissement de Rs 10 crore pour 9,96 % du capital social total de KIPL.

Plateformes Tanla : Karix Mobile, filiale à 100 % de Tanla Platforms Limited, a annoncé aujourd’hui le déploiement d’une solution conversationnelle pour Panasonic India Limited à l’aide de la plate-forme WhatsApp Business Solution. La solution facilitera les conversations en tête-à-tête entre les clients de Panasonic et la marque.

Paiement : La société de paiement numérique Paytm devrait demander l’approbation des actionnaires pour augmenter jusqu’à Rs 16 600 crore grâce à une première vente d’actions, ce qui lui donne une valorisation de plus de Rs 1,78 lakh crore, a déclaré PTI, citant une source. L’assemblée générale extraordinaire de Paytm est prévue pour le 12 juillet, au cours de laquelle la société pourrait demander l’approbation d’augmenter jusqu’à Rs 12 000 crore par l’émission de nouvelles actions.

Sobha : Sobha a réalisé un volume de ventes total de 8,95 lakh pieds carrés de super agglomération d’une valeur de Rs 682,9 crore au premier trimestre de l’exercice22 contre 6,50 lakh pieds carrés de super agglomération d’une valeur de Rs 487,7 crore vendu au premier trimestre de l’exercice21.

