Focus sur les dépenses d’investissement: Center supprime les plafonds de dépenses mensuelles

Pour maintenir l’élan de l’activité économique au milieu de la flambée des infections à Covid, le Centre a annoncé jeudi la suppression des plafonds de dépenses trimestriels et mensuels pour divers départements en ce qui concerne les dépenses en capital.

L’objectif de la dernière directive est de faciliter l’allocation de fonds supplémentaires du corpus discrétionnaire du département des affaires économiques de Rs 44 000 crore aux départements qui affichent de bons progrès en matière de capex.

Cette décision contraste avec l’annonce de réductions des dépenses imposées à partir d’avril de l’année dernière après le déclenchement de la pandémie.

«Pour permettre aux ministères / départements d’accélérer les dépenses en capital, les directives de gestion de trésorerie publiées par le ministère… restent assouplies. Les plafonds du plan de dépenses mensuel / plan de dépenses trimestriel et les restrictions sur les postes de dépenses en gros mentionnés dans la note de service du 21 août 2017 ne seront pas applicables aux dépenses au titre des immobilisations du budget », a déclaré le ministère des Finances. Ces assouplissements prendront effet immédiatement et s’appliqueront jusqu’à de nouvelles commandes, a-t-il ajouté.

Dans le scénario du statu quo, les départements sont autorisés à dépenser environ 25% de leurs BE respectifs au T1, T2 et T3 sous réserve de plans trimestriels et mensuels approuvés par le ministère des Finances. Certains départements ont même été autorisés à dépenser plus de 25% en un trimestre sous réserve d’approbations préalables. Pas plus de 33% et 15% de BE sont autorisés, respectivement, au quatrième trimestre et le mois dernier (mars) d’un exercice. Le dernier arrêté supprime ces plafonds en ce qui concerne les capex.

Selon les normes existantes, dans la mesure du possible, les postes de dépenses en vrac de plus de Rs 2000 crore ont été chronométrés au cours du dernier mois de chaque trimestre pour utiliser les entrées de recettes fiscales directes en juin, septembre, décembre et mars. Les fonds ont été débloqués dans les 17e et 25e de ces mois. De même, de grosses sorties de Rs 200 crore à Rs 2000 crore ont été chronométrées entre le 21 et le 25 du mois pour profiter des entrées de TPS. Ces restrictions ont été supprimées.

Pour FY22, le Centre a alloué Rs 5,54 lakh crore pour les investissements, ce qui est 26% plus élevé que l’estimation révisée de Rs 4,39 lakh crore pour FY21. «Sur ce montant, j’ai gardé une somme de plus de Rs 44 000 crore dans le chef du budget du département des affaires économiques à fournir pour les projets / programmes / départements qui montrent de bons progrès sur les dépenses en capital et qui ont besoin de fonds supplémentaires,» La ministre des Finances, Nirmala Sitharaman, a déclaré dans son discours sur le budget du 1er février.

Les conseillers financiers des ministères / départements doivent assurer des déblocages juste à temps pour éviter le stationnement inactif des fonds à tous les niveaux, a déclaré le ministère des Finances dans le dernier arrêté.

