Foden, doute pour la finale de l’Eurocopa

07/10/2021

Le à 21:34 CEST

Phil Foden est incertain pour la finale de l’Eurocopa entre l’Italie et l’Angleterre après avoir raté l’entraînement ce samedi en raison d’un petit coup dur. Cela a été confirmé Gareth porte sud, entraîneur anglais, lors d’une conférence de presse, même s’il a précisé qu’il ne s’agissait pas de quelque chose de grave.

“L’équipe médicale nous fera le point sur son état ce soir, mais c’est définitivement un doute, même si ce n’est rien de grave. Ce que nous ne savons pas, c’est comment ce problème affectera son jeu”, a déclaré l’entraîneur anglais. À porte sud l’a accompagné lors d’une conférence de presse Harry Kane.

S’il est vrai que la faible Foden Ce serait sensible aux intérêts de l’Angleterre, l’importance du milieu de terrain de City tout au long du Championnat d’Europe est passée du plus au moins. Il a commencé comme titulaire, mais les objectifs de Sterling et la grande performance de Saka ils l’ont poussé à l’arrière-plan.

Le reste des footballeurs des ‘Trois Lions’ s’est entraîné normalement dans le centre d’entraînement de St. George’s Park, avant de se mesurer ce dimanche contre l’Italie en finale du Championnat d’Europe.