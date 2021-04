Foden et De Bruyne décident du premier tour

06/04/2021 à 23:35 CEST

Le monde a regardé Haaland, mais beaucoup ont oublié Foden. La perle de Manchester City a décidé le match aller des quarts avec un but dans la dernière minute cela donne avantage à ceux de Guardiola. Les « citoyens », sans faire leur meilleur match, ont continué grâce à une De Bruyne insatiable, mais ils n’ont pas pu clôturer le match. Reus égalisé avec un but vaut de l’or à six minutes de la fin après l’un des rares aperçus de Haaland, mais Foden corroboré avant la fin qui a l’étoile du meilleur.

MCI

BVB

Manchester City

Ederson; Walker, Pierres, Rúben Dias, Cancelo; Bernardo Silva (Gabriel Jesus, M.59), Rodri, Gündogan; Mahrez, De Bruyne, Foden.

Borussia Dortmund

Hitz; Morey (Meunier, M.81), Akanji, Hummels, Guerreiro; Bellingham, Can, Dahoud (Delaney, M.81); Khauff (Reyna, M.63), Haaland, Reus.

Buts

1-0 M.19 De Bruyne; 1-1 M.84 Reus; 2-1 M.90 Foden.

Arbitre

Ovidiu Hategan (Roumanie). TA: Can (M.30), Bellingham (M.37).

Stade

Stade Etihad. Pas de spectateurs.

Alors que le ‘9’ de Dortmund couvrait les couvertures du précédent, Pep est parti sans attaquant dans l’Etihad. De Bruyne et Bernardo étaient chargés de flotter au centre de l’attaque, tandis que Foden et Mahrez les bandes s’ouvrent. À Dortmund, la priorité de Terzic était que son Dortmund défende avec les lignes ensemble pour ne pas laisser d’espace. Les grands ennemis du plan, cependant, étaient eux-mêmes.

Les Allemands ont prouvé les oublis qui leur ont coûté cher en Bundesliga, et City est impitoyable. Emre peut perdu le ballon sous la pression d’un De Bruyne qui s’est lancé en fuite. Son ouverture pour Foden était optimale, le centre des Anglais pas tellement. Pour sa fortune, il l’a réparé Mahrez, qui l’a ramassé pour donner à De Bruyne le laissez-passer de la mort dans la petite zone. La première erreur de visiteur leur a coûté un but contre.

Polémique d’arbitrage

C’était la première fois que Guardiola’s City prenait la tête d’un quart de finale de la Ligue des champions. Il restait encore beaucoup de tissu à couper. La ville de Manchester s’est réveillée avec de la neige, qui s’est transformée en pluie, pour se terminer par un soleil radieux avant le football. Le jeu a gardé les mêmes rebondissements de script que la météo.

Rodri semblait donner à City une chance de doubler l’avance, avec un penalty de Can qui collégiale Hategan accordé, mais VAR corrigé. Après l’éventuel 2-0, l’égalité est apparue. Young Bellingham, notable dans l’Etihad à 17, rremis le portefeuille à Ederson dans une pression qui allait se manifester face à la Ville. Dans ce cas, l’arbitre a indiqué une infraction sans revoir le VAR. Le banc de Dortmund n’y croyait pas, probablement pour une bonne raison.

But de Reus, exposition de Foden

La ville contenait Haaland, mais il n’a pas trouvé sa meilleure version. Gündogan il a été noyé par un marquage presque individuel de Dahoud, et De Bruyne était trop solitaire en tant que grand attaquant. Dans la reprise avertit le Norvégien, secouant Rúben Dias en fuite, mais a raté Ederson.

Guardiola a eu recours à Gabriel Jésus en attaque, et ce qu’il a trouvé était avec le meilleur Foden. L’anglais était irrépressible pour Morey sur le côté, mais il a pardonné sur son premier coup franc pour Hitz. Foden a continué, mais City a échoué et le match était celui dont Dortmund rêvait. Terzic avait besoin d’un flash. Son meilleur joueur lui a donné hier soir, Bellingham, quand il s’est connecté avec la star, Haaland. L’anglais a commencé et le norvégien s’est étendu au cœur de la région, et Reus a marqué avec une vaseline le but qui donne vie à Dortmund.

Il restait cinq minutes, mais City était intrépide. Réapparu De Bruyne pour sortir une occasion de son chapeau: Gündogan a déchargé son centre dans la région et l’a donné à Foden pour aboutir à une excellente seconde mi-temps avec le but décisif. City ira en Allemagne avec un avantage. Mais Dortmund est plus vivant que beaucoup ne le croyaient.