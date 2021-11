Foden rend un verdict brutal sur la jouissance de Man City par Man Utd

L’attaquant de Manchester City, Phil Foden, a admis que son équipe avait joué le match de sa vie alors qu’elle se dirigeait vers la victoire contre Manchester United.

Les Red Devils sont entrés dans le choc de la Premier League samedi à Old Trafford après avoir allégé la pression sur eux-mêmes. En effet, une victoire 3-0 sur Tottenham a vu Ole Gunnar Solskjaer effectuer un changement de tactique réussi.

Mais alors que Man Utd utilisait le même système 3-5-2 contre City, une défense bâclée a coûté aux hôtes. Harry Maguire, Luke Shaw et Eric Bailly étaient particulièrement fautifs.

Cependant, City a contribué à une si mauvaise défense et le but de Bailly et le but de Bernardo Silva ont permis à City de mener 2-0.

La seconde mi-temps a été calme mais seulement parce que les hommes de Pep Guardiola ont dominé le ballon et se sont emparés de la victoire.

Foden a déclaré à Sky Sports après le match: « Nous avons eu le match de notre vie aujourd’hui. Tout s’est bien passé, beaucoup de possession et d’occasions. Nous avons dominé du début à la fin.

Six des défaites de derby les plus humiliantes – y compris CE derby de Manchester

Lorsqu’on lui a demandé ce que son équipe faisait le mieux, l’international anglais a ajouté: « La possession, choisir les bons moments et quand les blesser. Vraiment content.

« Nous savions que nous pouvions exploiter l’espace derrière et nous avons choisi les bons moments pour le faire. Mes coéquipiers m’ont trouvé quelques fois derrière et un autre jour, j’aurais pu terminer les occasions.

BaillyLe but contre son camp est intervenu après un centre dangereux de Joao Cancelo. L’arrière latéral de City a également joué un rôle dans le deuxième but, son centre atteignant le poteau arrière où Silva a frappé à la maison.

À partir de là, City a contrôlé les procédures et a remporté une victoire en Premier League sur ses rivaux de derby.

Foden salue la victoire de Man City

« Nous sommes entrés à la mi-temps et avons dit que nous devions maintenir le jeu de possession et je pense que nous l’avons très bien fait », a ajouté Foden.

« Une confiance énorme avant la trêve internationale – important pour obtenir la victoire avant cela. Ravi.

« C’était très important de reprendre le chemin de la victoire. »

City revient à l’action contre Everton après la pause internationale.

