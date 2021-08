Fogg dit “Il est temps de dire au revoir à l’invité non invité” dans sa nouvelle campagne

La campagne souligne comment les gens doivent se protéger contre la pandémie pendant encore quelques jours

Fogg et The Womb ont publié une nouvelle campagne disant ” Il est temps de dire au revoir à l’invité non invité “, faisant référence à la pandémie de Covid-19. La campagne souligne comment les gens doivent se protéger contre la pandémie pendant encore quelques jours.

En tant qu’entreprise citoyenne du pays, nous avons estimé qu’il était de notre devoir de soutenir le peuple indien dans la lutte contre Corona, a déclaré Darshanbhai Patel, directeur général et PDG de Vini Cosmetics. « Alors que l’Inde s’ouvre et commence à se sentir normale, la prudence est tout aussi importante. La première fois que nous avons entendu cette idée, nous savions que le message résonnait avec notre pensée », a ajouté Patel.

« Parfois, le plus simple des briefs s’avère le plus délicat. Le brief qui nous a été confié était « nous devons transmettre un message d’espoir et d’optimisme au peuple indien ». « Le défi consistait à le relier à la marque d’une manière significative. Fogg a toujours été une marque qui fait partie du plaisir des indiens. Pourtant, compte tenu de la pandémie, les gens ont perdu ces moments mais sont impatients de revenir. Nous devions encourager les gens à rester patients et à attendre que les bons moments reviennent et que Fogg fasse à nouveau partie de leur vie. Pour donner vie au message, nous avons utilisé l’éléphant comme métaphore avec l’idiome souvent utilisé « Haathi toh nikal gaya, bus pooch baaki hai », car il transmettait magnifiquement le message de la marque », a déclaré Navin Talreja, partenaire fondateur de The Womb.

« Dès que j’ai entendu l’idée, j’ai adoré. Dans les temps difficiles actuels, c’est un film extrêmement charmant, intelligent et édifiant de Fogg. C’est un message adressé à la société dans son ensemble pour ne pas s’enliser dans ces circonstances difficiles, restez simplement prudent, positif et accrochez-vous, des temps meilleurs approchent », a déclaré Prasoon Pandey, réalisateur du film.

