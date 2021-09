Foggia mène le combiné et Acosta entre en Q2

11/09/2021 à 10h21 CEST

Italien Dennis Foggia il a battu les Espagnols dans le dernier tour Izan Guevara lors de la troisième séance d’essais libres du Grand Prix d’Aragon Moto3 sur le circuit de Motorland. L’Espagnol Pedro Acosta il a réussi, in extremis, la passe directe en Q2.

Foggia a réalisé un meilleur temps dans son dernier tour de 1 : 58,051 avec lequel il a dépassé Guevara de moins de 25 millièmes de seconde, qui jusque-là avait été la référence et le dominant de la catégorie pendant une grande partie de la séance. Le leader mondial, Pedro Acosta, il a dû faire de son mieux pour améliorer son meilleur temps dans la moissonneuse-batteuse. Celui de Mazarrón s’est mis “par les cheveux” en Q2 avec le quatorzième meilleur temps, perdant son précédent meilleur temps de près d’une seconde.

Son principal rival dans la catégorie, deuxième du championnat, Sergio García Dols, a subi une chute sans conséquence durant la séance qui ne l’a pas empêché de performer dans les meilleures conditions, ce qui lui a finalement permis de terminer sixième. Après Foggia et Guevara, le Sud-Africain s’est qualifié Classeur Darryn, avec l’hispanique argentin Gabriel Rodrigo et le turc Deniz Oncü, qui avait été le plus rapide du premier jour, après lui.

Jaume Masia terminé en onzième position et donc avec une passe garantie en Q2, ainsi que Xavier Artigas, Italien Romain Fenati et espagnol Jérémy Alcoba. Ils ont été laissés de côté et devront disputer la Q1, les Espagnols Carlos Tatay et Adrian Fernández, en plus des Ayumu Sasaki, Tatsuki Suzuki et Kaito Toba ou encore du Tchèque Filip Salac, entre autres.