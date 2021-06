Foggia remporte une mince victoire en Moto3

27/06/2021

La course Moto3 a commencé avec une série de sanctions, Jaume Masià a dû traverser avec cinq autres pilotes et Fenati, qui roulait en premier, a essayé d’ouvrir l’espace pour effectuer les deux longs tours qu’il avait en pénalité. Pendant ce temps, Pedro Acosta a entamé sa remontée en partant de la 18e position et a réussi à se classer neuvième avec 18 tours à faire.

Sergio Garcia dominé pendant plusieurs tours en se battant pour la victoire avec Dennis Foggia et Darryn Binder dans un groupe de tête qui est resté très solide tout au long de la course. Après quelques derniers tours très serrés, Foggia a finalement remporté la victoire, Sergio García Dols a terminé 2e et Fenati 3e. Pedro Acosta a fait un grand retour et il avait déjà atteint le groupe de tête avec quelques tours à faire et a pris la 4e place.

Binder a réussi à franchir la ligne d’arrivée en 4ème position mais a finalement été pénalisé pour avoir dépassé les limites de la piste et a dû abandonner sa position, cédant la position à Acosta qui malgré le franchissement de la ligne d’arrivée en cinquième place a obtenu la quatrième position. Jeremy Alcoba est parti premier mais a raté le premier groupe et a terminé 10e et Jaume Masià n’a pas pu surmonter la course après le drive through et a franchi la ligne d’arrivée en 20e position.