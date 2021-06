Foghat célèbre son 50e anniversaire avec l’album live “8 Days On The Road”

Des rockeurs légendaires FOGHAT – Roger Comte (membre fondateur/batterie), Bryan Bassett (guitare solo, anciennement avec CERISE SAUVAGE et HACHETTE MOLLY), Charlie Huhn (guitare et voix principale, anciennement avec Ted Nugent, Gary Moore, LA VICTOIRE et TARTE HUMBLE) et Rodney O’Quinn (basse, anciennement avec le BANDE PAT TRAVERS) — célébrez 50 ans de rock and roll avec “8 jours sur la route”, une performance live de 14 pistes qui sortira sous forme de double pack CD/DVD le 16 juillet 2021 seul Records de Foghat étiquette, distribuée par Select-O-Hits (qui fait partie du Soleil Records famille et appartient à Sam Philipsfils et neveu de).

Les précommandes sont désormais disponibles sur ces points de vente numériques, ce qui inclut un téléchargement instantané de “La fièvre de la route” à l’achat, ainsi qu’une pré-économie sur Spotify. Une vidéo de la chanson peut être vue sur le site officiel du groupe Youtube page aujourd’hui. La collection sera également disponible sur vinyle 180 grammes dans les prochains mois.

Enregistrée le 17 novembre 2019 au Daryl’s House Club à Pawling, New York, la collection présente les plus grands et les plus légendaires succès du groupe, dont “Randon lent”, “Je veux juste te faire l’amour”, “Fou pour la ville” et tant d’autres.

En tant que batteur d’origine Roger Comte explique : « Huit jours sur la route, c’est plus comme 80 000 jours sur la route pour nous, mais ce n’est pas grave ; j’aime mon travail ! C’était un changement et un vrai plaisir de jouer dans cette petite pièce en particulier. J’ai expliqué à quelques personnes assis devant alors que nous étions sur le point de monter sur scène, nous transpirons beaucoup et ils voudront peut-être finir de manger. Ils ont juste souri et ont dit: “Nous sommes prêts.” Et nous aussi !”

“Jouer dans une petite salle intime comme le club de Daryl était vraiment amusant et quelque chose que nous ne faisons pas souvent”, déclare le guitariste principal. Bryan Bassett. “Combinez cela avec le fait que ce lieu a été affiné pour l’acoustique par les professionnels de l’enregistrement sur place et c’est devenu un endroit idéal pour jouer et enregistrer.”

Alors que le bassiste Rodney O’Quinn partage : « En 2019, nous étions définitivement à la hauteur du titre, ‘8 jours sur la route’. Ayant déjà joué à Daryl’s House une fois, je me souviens que c’était une salle qui sonnait tellement bien. L’énergie dans la pièce ce soir-là était électrique, et le groupe frappait à plein régime.”

Chanteur/guitariste Charlie Huhn conclut : « Jouer dans un club intime est tellement plus énergique et excitant, car en tant qu’artiste, lorsque vous êtes proche du public, c’est comme si vous étiez vraiment avec eux et qu’ils étaient sur scène avec vous. Cette proximité se nourrit de vous de faire ressortir le meilleur, ce qui est une sensation très cool. Après avoir joué dans des scènes plus grandes et plus éloignées comme des foires, des festivals, des casinos et des théâtres, c’était vraiment génial d’être en contact direct avec le public. sentir que c’est contagieux, et ce spectacle ne faisait pas exception.”

Formé en 1971 lorsque “Lonesome” Dave Peverett et Roger Comte a quitté le groupe de blues-rock britannique BRUN DE SAVOIE, FOGHAT a remporté huit albums d’or, un album de platine et un album double platine. Ils ont continué à sortir de la nouvelle musique toutes les quelques années et n’ont jamais cessé de tourner et d’enregistrer, bien qu’il y ait eu plusieurs hauts et des bas et des changements de line-up au fil des ans. Ils ont malheureusement perdu Peverett En 2000, Prix ​​de la tige en 2005 et Craig Macgregor en 2018, mais batteur fondateur Roger Comte perpétuer l’héritage musical du groupe.

Si FOGHAT nous avait seulement donné “Randon lent”, la place du groupe dans l’histoire du rock serait assurée, mais le groupe est bien plus que cela. Tel qu’énoncé par Roger Comte: “Nous sommes toujours un ‘travail en cours’, en train d’écrire et d’enregistrer et nous prévoyons de le faire jusqu’au jour où nous quitterons cette terre.”

Le groupe a déjà commencé à travailler sur un nouvel album studio blues/rock, qui sortira en 2022.

“8 jours sur la route” liste des pistes :

01. Roue motrice



02. La fièvre de la route



03. Bleu Pierre



04. Fou pour la ville



05. ça me fait mal aussi



06. Emmenez-moi à la rivière



07. La maison dans ma main



08. 8 jours sur la route



09. Château Lafitte ’59 Boogie



dix. Je veux juste te faire l’amour



11. Chevrolet



12. Maybellene



13. Jouez cette musique géniale



14. Balade lente

Crédit photo: Requin Élie