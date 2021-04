Fognini menace de poursuivre l’ATP pour avoir endommagé son image à Barcelone

26/04/2021 à 23:18 CEST

Fabio Fognini, numéro 28 du classement ATP, a menacé lundi de poursuivre l’ATP pour avoir porté atteinte à son image de manière “très sérieuse” après avoir été exclu du tournoi de Barcelone pour avoir prétendument affronté et insulté un juge de touche lors de son match contre l’Espagnol Bernabé Zapata .

“Je n’ai pas insulté le juge de lignes. J’étais en colère, frustré et je me parlais. Je jure sur mes enfants, qui sont la chose la plus importante que j’ai », a déclaré Fognini dans une interview au journal italien« Corriere della Sera ».

“Ce qui s’est passé a terni mon image, cela m’a fait très mauvaise impression auprès de mes sponsors. Si je fais appel contre la sanction est rejetée, j’appellerai mes avocats et je demanderai à l’ATP une compensation pour avoir gravement endommagé mon image”, a-t-il ajouté.

Fognini a également estimé qu’à Barcelone, il s’était «refusé de parler à nouveau au juge de touche», avec qui il aurait «voulu dissiper le malentendu». “Je n’ai jamais dit un mauvais mot en anglais. Cela ne peut pas se terminer ainsi”, a-t-il déclaré. “ETDans ma vie j’ai fait beaucoup de bêtises et je l’ai reconnu, mais cette fois j’ai raison“, a-t-il conclu.