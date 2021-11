Foire commerciale 2021 : plus de 300 MPME de 20 secteurs présentent leurs produits ; les femmes entrepreneurs dominent

Le pavillon MPME a la participation la plus élevée jamais enregistrée d’entreprises dirigées par des femmes avec les entrepreneurs SC, ST, selon le ministère des MPME. (Image : Twitter/Narayan Rane)

Facilité de faire des affaires pour les MPME : La 40e édition de la Foire commerciale internationale de l’Inde organisée par l’Organisation indienne de promotion du commerce (ITPO) a vu la participation de 316 MPME de toute l’Inde, a déclaré le ministère des MPME alors que le ministre des MPME Narayan Rane a inauguré le pavillon MPME lundi. Organisé après un an d’interruption en raison de la pandémie, le salon annuel en cours cette année à Pragati Maidan, Delhi accueille des MPME d’environ 20 secteurs, notamment l’ayush, la céramique, la chimie, les cosmétiques, l’électricité/électronique, la broderie, l’alimentation, les chaussures, l’artisanat, métier à tisser, décoration d’intérieur, miel, jute, cuir, métallurgie, pierres précieuses et bijoux, textiles, jouets, bois, etc.

« C’est une excellente occasion pour les entrepreneurs en herbe de se renseigner sur les différents programmes du ministère des MPME… Le ministère des MPME est devenu le porte-flambeau de l’autonomisation des femmes sur une plate-forme mondiale. Le pavillon MPME du 40e IITF fournit une plate-forme au plus grand nombre de femmes entrepreneurs, de SC, de ST et d’entrepreneurs minoritaires à travers le pays », a tweeté Rane.

« Le pavillon MPME reconnaît la plus forte participation jamais enregistrée d’entreprises dirigées par des femmes (71 %) ainsi que des entrepreneurs SC et ST de diverses régions du pays », a déclaré le ministère des MPME dans un communiqué. Rane avait également inauguré lundi le pavillon Khadi. Le salon se terminera le 27 novembre.

Sur 6,33 millions de MPME en Inde, seulement 20,37% des entreprises appartenaient à des femmes, selon le rapport annuel 2020-21 du ministère des MPME. Le ministère des MPME gère déjà un programme de coopération internationale pour fournir une aide financière pour les billets d’avion, la location d’espace, les frais de transport, les frais de publicité et de publicité et les frais d’entrée ou d’inscription sur la base d’un remboursement aux MPME participant à des expositions et des événements de différents secteurs dans différents pays. Au cours de l’exercice 22, 704 événements de ce type étaient prévus à travers le monde pour explorer les marchés potentiels d’exportation, les coentreprises, la sensibilisation aux dernières technologies, etc., parmi les MPME indiennes.

« La foire (commerciale) offrira une opportunité aux entrepreneurs MPME, en particulier les femmes, les SC/ST et les entrepreneurs des quartiers ambitieux, de présenter leurs compétences/produits et de créer de nouvelles opportunités de croissance et d’atteindre l’autonomie », a ajouté Rane. Le ministre a également noté que la politique industrielle du gouvernement et les différents programmes mis en œuvre par le ministère des MPME aident le secteur des MPME à réaliser son plein potentiel pour atteindre une vision économique de 5 000 milliards de dollars.

