Folarin Balogun lâche la bombe de transfert d’Arsenal et nomme son inspiration

Folarin Balogun a mis une série de clubs en alerte rouge pour les transferts en admettant qu’il est susceptible de demander un prêt à Arsenal en janvier.

De grandes choses sont attendues de l’attaquant de 20 ans, qui est un habitué des moins de 23 ans d’Arsenal. Et il a souligné cet énorme potentiel en marquant son premier but pour l’Angleterre des moins de 21 ans alors que la République tchèque a été battue 3-1 à Turf Moor jeudi.

Balogun a fait trois apparitions seniors pour les Gunners cette saison. Cependant, sa dernière apparition remonte à il y a deux mois – et il semble maintenant que l’attaquant s’impatiente un peu.

En effet, il a dit à Mikel Arteta qu’il voulait plus de responsabilités et avoir une chance au niveau senior. Et si ce n’est pas le cas, il est prêt à aller ailleurs pour poursuivre ses études de football.

« Je sens que je suis prêt pour un nouveau défi », a-t-il déclaré, cité par le Daily Mirror.

« J’ai l’impression d’avoir joué au football junior pendant un certain temps. J’ai marqué des buts à ce niveau et je me suis considérablement amélioré à ce niveau par rapport à maintenant. En même temps, je ne suis pas sûr de ce que pourrait être ce défi.

« Ce pourrait être un prêt, ou si j’ai besoin de moi à Arsenal, je suis ici et le gaffer le sait aussi.

«Je sens que je suis définitivement ouvert à un nouveau défi, où qu’il soit, je serai prêt.

«En tant qu’attaquant et en tant que jeune joueur, vous avez besoin de minutes. C’est la meilleure façon d’apprendre et d’obtenir de la cohérence.

« Quel que soit le plan, je vais le donner à 100% et je crois que cela fonctionnera. »

En effet, l’entraîneur anglais des moins de 21 ans Lee Carsley aimerait également que Balogun obtienne un football plus senior, ayant marqué 10 buts en huit apparitions en Premier League 2.

Ces statistiques suggèrent que Balogun le déchire et Carsley pense que c’est un niveau qu’il a dépassé.

« Vous avez besoin de tests », a déclaré Carsley. « Le regarder dans les moins de 23 ans pour Arsenal, c’est probablement un peu trop facile pour lui et il a passé ce niveau.

« J’imagine qu’il veut jouer pour Arsenal et faire pression pour un poste. Mais c’est un si grand club avec beaucoup de compétition.

Balogun nomme l’inspiration d’Arsenal

Le but de Balogun pour les U21 anglais s’ajoute au premier doublé d’Anthony Gordon. Cela a permis à l’équipe de Carsley de terminer deuxième du groupe G, à deux points de la République tchèque, dans la course pour atteindre l’Euro 2023.

Les Young Lions ont fait face sans Emile Smith Rowe, promu dans l’équipe senior de Gareth Southgate et qui a fait ses débuts vendredi soir.

Et Balogun voit son coéquipier d’Arsenal comme une grande inspiration.

Il a déclaré: «À cette époque l’année dernière, Emile jouait au football des moins de 23 ans. Cela montre donc à quelle vitesse il peut se retourner. Ce n’est pas du jour au lendemain, il serait donc naïf de ma part de penser que le processus se déroulerait du jour au lendemain. Lorsque vous êtes prêt, vous saisissez votre opportunité.

« Le manager a dit qu’il avait un plan pour moi et c’était une grande raison pour laquelle j’ai décidé de rester et de signer à nouveau. Je sais qu’il y a un plan pour moi dont j’ai parlé avec diverses personnes à Arsenal.

Il a ajouté : « Je ne suis pas au niveau que je veux être. Je parle à Emile et Bukayo [Saka] beaucoup. Ils me disent d’être patient. Ils me disent que ce n’est pas du jour au lendemain, ce qui n’a pas été le cas pour eux. Ce serait naïf de ma part de penser cela.

« Vous n’avez qu’à continuer à vous entraîner, puis vous voyez les récompenses et lorsque vous êtes prêt, vous saisirez l’opportunité. »

