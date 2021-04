Folarin Balogun signe un nouveau contrat à long terme avec Arsenal avec l’attaquant salué pour sa “ capacité naturelle ” et “ aimé ” par Pierre-Emerick Aubamayeng

Folarin Balogun a signé un nouveau contrat à long terme à Arsenal, a confirmé le club de Premier League.

Le manager Mikel Arteta a révélé plus tôt ce mois-ci que le joueur de 19 ans était sur le point de faire demi-tour sur son avenir et de signer un nouvel accord.

.

Balogun était poursuivi par une foule de grands clubs

Balogun semblait susceptible de quitter le club pour un transfert gratuit cet été, son contrat expirant le 30 juin et le Bayer Leverkusen et Liverpool liés à un intérêt.

Mais le jeune attaquant a été convaincu de rester et a désormais confié son avenir aux Gunners.

Arteta a déclaré à propos du nouvel accord de la starlette: «Nous avons été extrêmement impressionnés par Flo cette saison. Il a continuellement montré ses capacités naturelles lors de nombreuses séances d’entraînement avec nous et nous avons été tout aussi impressionnés par son intégration précoce dans l’équipe première les jours de match.

«Il nous a donné un aperçu des performances et bien sûr de ses deux buts déjà en équipe première. Le travail acharné commence ici pour Flo et nous sommes tous impatients de le soutenir et de travailler avec lui dans les années à venir.

Le directeur technique du club, Edu, a ajouté: «C’est formidable que Flo continue d’être avec nous. C’est un jeune talent très prometteur et a déjà montré tant de qualité dans ses performances. Nous sommes tous impatients de travailler avec lui au cours de son développement continu dans les années à venir.

Plus à venir…

Nouvelles

Offre de rachat d’Arsenal, Parker aux Spurs, Henry soutient le boycott et les manifestations, Kane va-t-il partir?

déclaration

Deeney fait une déclaration audacieuse sur les trois premiers de Liverpool, Mane, Salah et Firmino

qu’est-ce que l’ek

Les légendes d’Arsenal “ rejoignent ” l’offre du fondateur de Spotify alors que la décision d’évincer Kroenke s’accélère

pas de spectacle

Les Spurs font la risée et Jose aurait mieux combattu contre City

des questions

“ L’avenir de Harry Kane décidera où Tottenham va ”, déclare Darren Anderton

s’inquiéter

Le point sur la blessure de Kylian Mbappe alors que la star du PSG fait peur avant le choc de Man City UCL