Folarin Balogun sur le point de rejoindre Middlesbrough en prêt

L’attaquant d’Arsenal Folarin Balogun serait sur le point de rejoindre l’équipe de championnat de Middlesbrough en prêt jusqu’à la fin de la saison. Le club du nord-est devrait verser à Balogon l’intégralité de son salaire, au lieu qu’Arsenal couvre une certaine proportion.

Le joueur de 20 ans a signé une prolongation de contrat de quatre ans en avril 2021 en raison de la forte conviction de Mikel Arteta et de l’échelon supérieur qu’il est un talent pour l’avenir.

Cependant, avec un temps de jeu limité cette saison, Balogun a besoin du football en équipe première pour se développer selon les normes élevées considérées dans son club parent.

Prêt important

Le départ à court terme de Balogun d’Arsenal sera un moment important dans sa jeune carrière. Ayant passé douze ans à grandir dans l’académie d’Arsenal, l’attaquant anglais ne s’est pas encore aventuré ailleurs – quelque chose qui est clairement nécessaire pour qu’il perce en tant que membre régulier de l’équipe senior d’Arsenal.

Cette saison, Balogun n’est apparu que dans quatre matches dont l’un était le premier match de championnat où les rangs d’Arsenal ont été épuisés en raison d’une épidémie de Covid-19 et de blessures. Alexander Lacezette et Pierre-Emerick Aubameyang n’étaient pas disponibles et Bukoyo Saka n’était pas prêt à jouer après la campagne des Championnats d’Europe de l’Angleterre. Cela a laissé Balogun faire son premier début de carrière et pour son compatriote jeune star Gabriel Martinelli le soutenir à gauche. Au total, l’attaquant n’a enregistré que 133 minutes pour l’équipe première.

Sans surprise, ce n’est pas assez bon alors que son bilan en Premier League 2 est si impressionnant. Il a marqué 13 buts et 3 passes décisives en seulement onze matches. Il a également marqué deux sur deux dans le trophée EFL.

Ses performances à Middlesbrough seront surveillées de près par les fans d’Arsenal et d’Arteta. On fera confiance au manager de Boro, Chris Wilder, pour tirer le meilleur parti de Balogun dans les mois à venir. Un domaine, en particulier, développera sa personnalité de footballeur à un niveau supérieur.

Coup de pouce supplémentaire à la résurgence de Middlesbrough

Depuis le limogeage de Neil Warnock et l’embauche de Wilder, Middlesbrough est passé de la 15e à la 7e place du classement. Le retournement de forme a été drastique avec une seule défaite en neuf matchs et cinq victoires en six. Cela comprend des victoires consécutives contre Bournemouth et Nottingham Forest.

L’arrivée de Balogun donnera à Middlesbrough une puissance de feu supplémentaire dans l’espoir que le poids des buts marqués puisse être transféré à Andraz Sporar et Matt Crooks.

Assurer la livraison de Balogun est d’une grande importance pour Middlesbrough. Non seulement parce qu’il est un coup de pouce supplémentaire à leur campagne de recherche de promotion, mais parce que son salaire déclaré est d’environ 40 000 £. Il s’agit d’un gros fardeau financier pour un club de championnat qui a enregistré une perte de 36 millions de livres sterling et un ratio salaire/chiffre d’affaires de 160% la saison dernière – le 5e plus haut niveau de la division.

