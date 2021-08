Fold lance le tout premier AR avec une expérience de récompenses Bitcoin gratuite Crypto new media

Fold est une application de récompenses en bitcoins fournissant une plate-forme de cartes-cadeaux utilisée pour aider à dépenser des bitcoins dans le monde réel. L’application propose des remises en argent en bitcoins via sa carte de débit Visa et son application mobile. Ses clients peuvent gagner des bitcoins sur tout ce qu’ils font : dépenser, épargner et investir.

Les titulaires de carte peuvent gagner jusqu’à 100 % sur chaque achat, voire un bitcoin entier. Elle a été fondée en 2014 par Chris Martin, Corbin Pon, Matt Luongo, Will Reeves. La principale application de récompenses et de paiements Bitcoin, Fold, a fait une annonce hier.

Fold dévoile l’expérience AR Bitcoin Rewards

Ces dernières années, la gamification en crypto a été à la hausse. Dans ce communiqué de presse, la société a annoncé que sa fonctionnalité de réalité augmentée était lancée parallèlement à un plan gratuit pour sa carte de débit Bitcoin Rewards. La fonction de réalité augmentée de Fold permet aux utilisateurs de gagner des bitcoins et des avantages intégrés à l’application en explorant leur environnement physique. La startup populaire de récompenses bitcoin utilise AR dans le but de rendre la crypto amusante pour les masses. “Au lieu de trouver des créatures rares dans le monde qui vous entoure, comme dans le jeu à succès Pokemon Go, les utilisateurs de Fold pourront désormais découvrir et collecter des bitcoins autour d’eux.”

Will Reeves, PDG de Fold, a déclaré : « La fonction Fold AR offre aux consommateurs un moyen amusant et interactif de gagner des récompenses en bitcoins pour leurs dépenses quotidiennes. Tant de gens sont intéressés à participer à l’économie croissante du bitcoin, mais ne savent pas par où commencer. Fold permet à quiconque d’obtenir facilement son premier bitcoin, que ce soit via Fold AR via l’application ou la carte Fold.

Plus tard ce mois-ci, les utilisateurs pourront accéder à l’expérience AR pour une durée limitée chaque jour. L’application offrira environ 100 000 $ de bitcoins au cours de la période bêta actuelle. Mais selon Reeves, le nombre fluctuerait dans les mois à venir en fonction des niveaux de parrainage et d’interaction des utilisateurs.

Comparant le nouveau lancement à Pokemon Go, la responsable du design de Fold, Rachel Mersky, a commenté : « Pokemon Go était un phénomène, c’était vraiment le premier du genre à introduire la réalité augmentée dans les maisons et la vie des gens ordinaires, transformant monde dans une arène de jeu. Nous disons toujours que nous voulons rencontrer nos utilisateurs là où ils se trouvent, qu’ils soient des maximalistes du bitcoin ou des débutants curieux. Quelle meilleure façon de le faire que d’apporter littéralement des bitcoins où qu’ils se trouvent – ​​et de rendre amusants les gains et les empilements de sats ? »

Bitcoin traîne 45 000 $ avec une baisse du marché | Source : BTCUSD sur TradingView.com

Activation gratuite de la carte de débit

La société a également annoncé la suppression de tous les frais d’inscription et d’activation associés à sa carte de débit Spin (anciennement Intro). Il a déclaré que “Tous les résidents des États-Unis peuvent désormais utiliser la carte Fold gratuitement en s’inscrivant au niveau Spin qui récompense jusqu’à 25 % en bitcoins sur chaque achat.”

