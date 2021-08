Folie au Staples Center : les Lakers de Los Angeles signent Kendrick Nunn

in

Kendrick nonne Il a joué deux saisons dans le Heat de Miami avec une moyenne de 15 points et 3 passes décisives par match. Il a rejeté des offres plus importantes et a fini par signer pour Les Lakers de Los Angeles un contrat de 10 millions de dollars sur deux ans. Il ne fait aucun doute qu’il veut être dans une équipe compétitive. Il est le meneur de jeu idéal pour Russell Westbrook.