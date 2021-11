Ranaut avait également été critiquée par les utilisateurs des médias sociaux pour sa remarque, de nombreux dirigeants éminents la critiquant pour cette déclaration.

La députée de Pilibhit du parti Bharatiya Janata, Varun Gandhi, qui a critiqué le gouvernement au cours des derniers mois au sujet de la manifestation en cours des agriculteurs, a critiqué aujourd’hui l’acteur Kangana Ranaut pour ses prétendues remarques selon lesquelles la liberté que l’Inde a obtenue en 1947 a été distribuée et le pays a obtenu une vraie liberté en 2014. Notamment, le gouvernement de Narendra Modi est arrivé au pouvoir pour la première fois en 2014. Ranaut a reçu lundi la quatrième plus haute distinction civile indienne, Padma Shri.

Ranaut a tenu ces propos présumés lors d’un entretien au sommet organisé par une chaîne d’information télévisée. Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, on peut entendre Ranaut dire : « … le sang coulera mais ce ne devrait pas être du sang hindoustani. Ils le savaient et ils en ont payé le prix. Bien sûr, wo azadi nahi thi, wo bheekh thi aur jo azadi mili hai wo 2014 me mili hai (ce n’était pas la liberté, cela nous a été distribué, nous avons obtenu la liberté en 2014).

Les remarques ont déclenché une tempête sur les réseaux sociaux avec plusieurs personnes appelant l’acteur pour manque de respect à la vaillance et au sacrifice de nos combattants de la liberté.

Réagissant à ses remarques, Varun Gandhi a déclaré: « Parfois, ils insultent le sacrifice et la pénitence du Mahatma Gandhi, parfois ils respectent son assassin, et maintenant le mépris pour les sacrifices de millions de combattants de la liberté, dont Shaheed Mangal Pandey à Rani Laxmibai, Bhagat Singh, Chandrashekhar Azad, Netaji Subhash Chandra Bose et plus encore. Dois-je appeler cette pensée folie ou sédition ? »

गांधी जी के त्याग और तपस्या का अपमान, कभी उनके हत्यारे का सम्मान, और अब शहीद मंगल पाण्डेय से लेकर रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों का तिरस्कार। देशद्रोह? pic.twitter.com/Gxb3xXMi2Z – Varun Gandhi (@varungandhi80) 11 novembre 2021

Réagissant au tweet de Varun Gandhi, Kangana a clarifié sur Instagram : « Même si j’ai clairement mentionné le premier combat pour la liberté de la révolution de 1857 qui a été freiné… «

Ranaut avait également été critiquée par les utilisateurs des médias sociaux pour sa remarque, de nombreux dirigeants éminents la critiquant pour cette déclaration. Partageant la vidéo sur Twitter, la députée de Shiv Sena, Priyanka Chaturvedi, a déclaré : « Le nouveau Ruchi Pathak dans le quartier. Du bail de 99 ans au bheek principal mili azaadi. Tout le sang, la sueur et le balidan de nos combattants de la liberté, y compris Jhansi ki Rani, ont été rejetés pour faire plaisir au maître. Les fans de l’histoire de WhatsApp.

