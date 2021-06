Folie totale : Ayton résout une crise cardiaque qui se termine et porte le score à 2-0

Il y a des choses qui arrivent tout simplement, sans avoir à chercher d’autres explications. Et ce qui s’est passé ce soir en Arizona, c’est au moins se frotter les yeux et le voir boucler encore et encore. Bien sûr, avec l’avantage de le faire en différé : passer les gels éternels causés par Instant Replay, cette télévision que les arbitres utilisent pour discerner de quel côté penche la balance. Le jeu, du début à la fin, a duré plus de trois heures ; les cinq dernières minutes, plus de 30. Et la dernière est devenue éternelle pour tous ceux qui regardaient le match, sans somnolence due à la nervosité mais dégoûtés de ne pas connaître la fin. Ce n’est pas, œil, une critique de la technologie dans le sport… mais revoir chacun des derniers jeux de la partie peut provoquer une stupeur seulement comparable à l’émotion qui est dans chaque match de playoffs, un duel acharné, un combat contre soi et contre le rival. En fin, le plus grand du sport en 48 minutes. Ou dans l’un, comme cela a été le cas d’une bataille dont nous verrons ce qui s’allonge, mais c’est, pour l’instant, un cadeau pour les fans.

Commençons par la fin. Avec 93-90 au tableau d’affichage des Suns et à seulement trois minutes de la fin du match, Jae Crowder a attrapé un rebond, mais a vu comment, rapidement, les mains de Paul George ont atteint le ballon. Les arbitres ont accordé un temps mort au joueur local considérant qu’il l’avait demandé avant l’action de l’adversaire. Un fait sans plus que légèrement éloigné de la fin de la rencontre, mais qui illustre une chose : l’arbitrage à domicile. Presque toutes les critiques de l’Instant Replay étaient d’accord avec les Clippers, et presque tous les signaux précédents étaient pour les Soleils, y compris un très évident à la fin que nous allons maintenant dire. Avancer, oui, que ni Phoenix n’a gagné par les arbitres, ni les Clippers n’ont perdu à cause de lui.

Avant la crise cardiaque, des sursauts de talent dans une finale dont la durée était inversement proportionnelle au nombre d’anneaux (aucun) dont disposent les deux équipes de la finale Ouest. En marge des Bucks, rappelons-nous que quiconque gagnera le fera pour la première fois, un point mineur pour une NBA qui se bat toujours pour l’égalité entre les équipes, mais qui a trouvé de nombreuses surprises sous forme de blessures dues au travail et à la grâce des calendrier condensé (dont ils ont la responsabilité). ) et le coronavirus (pas tellement là). De retour en Arizona, les Clippers ont tenu bon comme ils l’avaient fait tout au long du match, avec un exercice de résilience enviable, jusqu’à ce qu’ils passent de 100-97 à 100-101, grâce à quatre points consécutifs d’un Paul George erratique d’abord, brillant ensuite… et à deux fautes impardonnables du staff au final.

La folie

La séquence finale était vraiment folle : temps mort de Monty Williams, panier de suspension de Devin Booker, qui s’est terminé avec 20 points et 5 passes décisives, mais 5 sur 16 en field goal, 5 fautes commises et 7 défaites. Timeout de Tyronn Lue et jump shot de Paul George, qui l’a fait avec 26 + 6 + 6, mais 1 sur 8 en triple. Une ode au demi-fond par deux joueurs, l’un a grandi en basket avant (George) et l’autre qui l’a fait en basket d’aujourd’hui, mais il aime ce qui était là avant. Après ça, l’Instant Replay a confirmé la septième défaite de Booker à cause d’une Beverley qui n’a pas arrêté de parler tout au long du match et qui a un parfait homologue de l’autre côté, un Jae Crowder qui fait de lui la concurrence quand il s’agit d’épuiser votre. rivaux. Après cela, Paul George est allé sur la ligne pour confirmer la victoire et obtenir au moins du temps supplémentaire, mais a raté les deux lancers francs. La pression était sur l’attaquant, qui a marqué 34 points lors du premier match, a feint d’être le héros du second, mais a finalement fait naufrage.. Et là, et non dans l’arbitrage, était la clé.

Bien sûr, plus de choses se sont passées. Mikal Bridges a raté le corner, mais la possession est revenue aux Suns, Instan Replay (bien sûr) à travers. Et avec 0,9 seconde à faire, Crowder l’a mis sur Ayton et il a martelé pendant que le klaxon sonnait.. Zubac n’y est pas parvenu, mais pour une raison ou une autre : deux premiers empoignades d’Ayton et un bloc mobile éhonté de Booker lui ont permis d’atteindre le panier. Deux fautes offensives qui ne seront jamais sifflées en playoffs, notamment contre l’équipe à domicile. Et cela n’éclipse pas, oui, le jeu époustouflant d’Ayton, un autre : 24 points (12 au premier quart), 14 rebonds et 12 sur 15 dans les field goal. Le meilleur du match avec Cameron Payne, qui est passé à 29 points et 9 passes décisives. Et le tout avec des rumeurs de plus en plus nombreuses selon lesquelles Chris Paul reviendra au troisième tour, déjà avec tous les protocoles de coronavirus surmontés.

Les Clippers avaient encore 0,7 seconde à perdre, ce que les arbitres ont concédé après avoir revu (à nouveau) l’Instant Replay. Pas de temps mort pour un Tyronn Lue qui a fait ressortir le meilleur chez des gens comme Reggie Jackson (19 points et 5 rebonds), la mission était pratiquement impossible, au-dessus de prendre de son propre domaine. Et avec tout ça, les Angelenos sont, pour une fois, contre 2-0. Mais sans un Kawhi Leonard qui ne semble pas revenir et avec une défaite très douloureuse forgée par une foule en feu, un environnement de pression extraordinaire, un rival puissant et un arbitrage à domicile. Et surtout, pour deux lancers francs manqués par un Paul George qui, s’il veut toucher la gloire, ne peut pas les rater.. Attention, ce sont les playoffs. Il est temps d’oublier et d’affronter le troisième tour. Les Suns approchent de la finale. Les Clippers s’éloignent. Mais la fin, personne ne le sait. C’est la bonne chose.