Follow, un nouveau protocole social pour le Web 3.0

Le plan à long terme du protocole Follow implique le développement du protocole Follow v2.0, l’établissement d’une alliance d’artistes, la sortie d’une variété d’objets de collection NFT et l’extension de son DAO, entre autres, ainsi que l’annonce de règles de gouvernance à long terme dirigées par la communauté. Follow est l’un des principaux moteurs du développement à grande échelle d’applications Web 3.0, ainsi qu’une pierre angulaire solide pour la construction d’un écosystème d’art numérique plus dynamique et plus robuste.

Share