FOMO ou fondamentaux? Voici pourquoi le protocole Orion (ORN) s’est rallié à 730%

À mesure que le secteur de la finance décentralisée (DeFi) se développe, de nouvelles bourses et de nouveaux pools de liquidités émergent constamment. Pour l’investisseur moyen, les suivre tous et trouver les meilleures opportunités de rendement est devenu de plus en plus compliqué.

La situation devient encore pire car les échanges centralisés offrent également des opportunités de jalonnement. Par conséquent, le besoin d’un agrégateur de liquidité qui se connecte à plusieurs bourses décentralisées et centralisées est devenu tout à fait clair. Le protocole Orion vise à fournir un accès à partir d’une plate-forme unique aux utilisateurs pour échanger et échanger des pools.

Au lieu de concurrencer les bourses, le service regroupe les carnets de commandes et la liquidité en une seule plate-forme décentralisée. Une fois en place, Orion Terminal proposera le trading Binance et KuCoin sans avoir besoin de compte ou de vérification Know Your Customer (KYC). De plus, il fournira une connectivité à la fois à Ethereum et à Binance Smart Chain.

Le terminal Orion a pour objectif d’être mis en service le 31 mars et depuis février, le jeton ORN d’Orion Protocol a augmenté de 730%.

ORN / USDT sur Binance. Source: TradingView

Selon le blog Orion Protocol, les utilisateurs échangeront et miseront sans renoncer à leurs clés privées, en utilisant les portefeuilles MetaMask, Fortmatic et Coinbase. En déposant des fonds dans le contrat intelligent, les utilisateurs pourront échanger entre les bourses sans avoir besoin de plusieurs comptes.

En ce qui concerne les services d’agrégation de jalonnement et de pool de liquidité, des tests finaux et un réseau principal sont attendus pour la mi-2021. Le projet a également rassemblé plus de 40 partenaires, apportant un volume supplémentaire au protocole et augmentant les récompenses potentielles de jalonnement.

Les plans d’expansion comprennent des produits dérivés, des fonds négociés en bourse à effet de levier (ETF), des jetons non fongibles (NFT), des prêts, des opérations sur marge et le jalonnement pour de nombreux actifs numériques.

Tout cela semble très attrayant, mais les promesses de terminaux de trading crypto de type Bloomberg vont et viennent depuis 2017, et aucune de celles-ci n’a été à la hauteur des attentes. De plus, en octobre 2020, MetaMask a lancé son propre service d’agrégation d’échange décentralisé.

De plus, le nombre d’échanges centralisés non-KYC diminue chaque année, laissant peu de place à Orion Protocol pour étendre son service.

En bref, l’agrégation DEX est un secteur extrêmement compétitif avec peu ou pas de barrières à l’entrée. Par conséquent, le jeton ORN peut avoir pris en compte une part de marché qui ne se concrétisera peut-être jamais.

Balancer TVL et volume de trading. Source: DeBank

À titre de comparaison, le jeton de gouvernance du protocole d’équilibrage (BAL) a une valeur totale verrouillée (TVL) de 1,7 milliard de dollars et un volume moyen quotidien de 50 millions de dollars. Pendant ce temps, la capitalisation boursière de BAL s’élève à 743 millions de dollars, 28% au-dessus du produit encore en cours de lancement d’Orion Protocol.

Les opinions et opinions exprimées ici sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph. Chaque mouvement d’investissement et de négociation comporte des risques. Vous devez mener vos propres recherches au moment de prendre une décision.