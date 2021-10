Fonction de boxe internationale au Festival de las Calaveras, à Aguascalientes

Le secrétaire du tourisme d’Aguascalientes, Jorge López (avec gant de boxe) avec le directeur d’IDEA, Manuel Aceves Rubio et le promoteur Gerardo Saldivar.

MEXIQUE – Le Festival Las Calaveras à Aguascalientes, aura une soirée de boxe internationale de nombreux coups et d’une grande attraction qui aura lieu le 29 de ce jour dans le Patio de l’Hacienda Cava Domecq, où le combat vedette sera en charge du Mexicain Rodolfo « Sinaolita « Orozco contre le vénézuélien Kenin » King « Betancourt, dix combats au poids welter.

Dans une bagarre spéciale de dix rounds, le triple champion du monde, l’Américain James « Lights Out » Toney (77-10-3, 47 KOs) tirera au sort le physique avec son compatriote Jeremy Williams (43-5-1, 35 KO). La carte de boxe attrayante sera diffusée en direct pour le Mexique et toute l’Amérique latine via le signal ESPN Knockout.

Cela a été confirmé lors d’une conférence de presse avec la présence du Secrétaire du Tourisme d’Aguascalientes, Jorge López ; le directeur de l’Institut national des sports de l’État d’Aguascalientes (IDEA), Manuel Aceves Rubio ; et le promoteur de la fonction boxe, Gerardo Saldívar qui, avec son promoteur Golden Ring, est associé à BXSTRS.

Après le grand succès de la soirée de boxe du 15 septembre au Palenque de Gallos de la Foire nationale de San Marcos, le jeune promoteur a expliqué qu’il s’attend à un autre grand événement avec des combats de haut niveau pour les fans.

« La présence de Toney et Williams est très importante pour nous, et plus encore dans l’une des festivités les plus importantes d’Aguascalientes comme le Festival de Las Calaveras. L’accompagnement de la fonction aura des combats très émouvants, afin d’être à la hauteur d’une fête aussi importante », a-t-il déclaré.

Dans un autre affrontement Mexique-Venezuela, Lamberto Macías de Sinaloa affrontera le Sud-Américain Franklin González, dix rounds en super poids mouche. Dans des duels de six épisodes : Francisco « Bebu » Verón d’Argentine, contre José Luis Rosas de Ciudad Juárez, Chihuahua, au poids moyen ; Roberto Zariñana-Óscar Moreno, dans la division super-légers ; et quatre tours, Mario Magallanes contre Eduardo de la Cruz, en poids plume.

Le coût du billet est de 150 pesos dans la zone générale et de 230, dans la zone Silver, et peut être acheté sur www.showticket.com.mx.