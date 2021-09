Fonction de perspectives à San Juan Pantitlán

in

Une fonction de boxe de nombreux coups parmi ses participants, c’est ce qui sera présenté ce samedi soir à la San Juan Pantitlán Arena, où l’affrontement stellaire sera réalisé par Gerardo García de Juarez et Daniel “Torero” Romero de la capitale, six tours en poids mouche.

Ricardo Guzmán, entremetteur de la soirée, a salué le fait que tous les boxeurs soient en grande forme physique pour pouvoir offrir de grands combats au public qui sera présent, le début de la fonction sera à 19h00.

Le coût du billet est de 150 et 250 pesos, et en raison du feu de circulation épidémiologique jaune dû à Covid-19 qui prévaut dans l’État de Mexico, l’espace dans l’arène sera limité à quarante pour cent et les participants doivent porter des masques faciaux comme obligatoire.

Dans un duel qui attire l’attention est celui de Pedro Castañeda de Juare et Eduardo López Aguillón de la capitale, dans un match sans défaite, donc le combat devrait se terminer avant la limite convenue. Le combat aura un poids convenu de 58 500 kilogrammes.

Le line-up complet contient des confrontations intéressantes, le tout en quatre chapitres, comme Aldo Donovan contre José Eduardo Salmerón, en poids léger ; Michoacan Brandon Medina Guerrero affrontera Nezatlense Alexis Cedillo Ortega, en poids coq; Camilo Gutiérrez tirera au sort le physique avec Gustavo Alberto Solano en clair; Laura Hernández de la capitale aura pour adversaire Abril Monserrat, de Neza, en poids paille.

Diego « Chuky » González, d’Atizapán de Zaragoza, rivalisera avec Jorge Acevedo, à la plume ; Christian Santos combattra avec Gerardo Méndez, en poids coq ; José Alberto Morales contre Luis Enrique Godínez, en super léger ; Axel López Valdez contre Oswaldo González Huerta,

En super poids welter; et pour ouvrir les hostilités, Ricardo Heras contre Miguel Maldonado, en poids de paille.