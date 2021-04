Fonction de suppression des messages WhatsApp à étendre à tous les membres des groupes WhatsApp

Quoi pour étendre ses fonctionnalités

WhatsApp va étendre sa fonctionnalité de messages disparaissant à tous les membres d’un groupe WhatsApp. Une fonctionnalité introduite ces dernières années qui supprime automatiquement les messages WhatsApp vieux de sept jours des discussions individuelles sera désormais disponible pour les discussions de groupe également et pas seulement pour les administrateurs et pas seulement pour les administrateurs, mais également pour les membres du groupe WhatsApp.

Selon le rapport WaBetaInfo, la fonctionnalité sera bientôt disponible pour chaque groupe WhatsApp. La fonctionnalité a été repérée dans les appareils Android version 2.21.8.7 à l’aide de l’application de messagerie instantanée. Cependant, les administrateurs se réservent le droit de désactiver la possibilité qu’un membre bascule disparaisse des messages d’un groupe.

Avec la plate-forme WabetaInfo, on peut garder une trace des dernières fonctionnalités sur WhatsApp. Son récent rapport a cité une capture d’écran dans laquelle la fonction «Modifier les informations du groupe» peut être mise à jour pour refléter les changements récents. Les paramètres de suppression des messages montrent que la fonction sera disponible à la fois pour «Tous les participants» et «Seuls les administrateurs».

Le rapport indique en outre qu’une autre caractéristique consistant à réduire le temps de disparition des messages de 7 jours à 24 ans est également en panne. WhatsApp a également déployé la version bêta 2.21.8.9 pour Android qui permet aux utilisateurs d’afficher un badge de mention lorsqu’ils reçoivent un message d’un groupe spécifique avec sa fonction de badge de mention.

