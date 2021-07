Fonction de test Facebook pour permettre aux administrateurs de groupe de désigner des membres comme « experts en la matière »

in

Un autre aspect majeur que Facebook ajoute dans ce domaine est la capacité des administrateurs à rechercher des experts en la matière au-delà des membres du groupe.

Groupes Facebook : Les groupes sur le géant des médias sociaux Facebook sont maintenant mis à jour et les administrateurs pourraient désormais désigner certains membres du groupe comme « experts ». Les membres qui ont été sélectionnés comme « experts » par les administrateurs du groupe obtiendraient un badge particulier indiquant « Expert du groupe », similaire à ceux que les administrateurs et les modérateurs ont sur ces plates-formes afin qu’ils puissent être séparés des membres réguliers. Cependant, en plus de désigner certains membres qui sont des experts en la matière en tant qu’experts dans les groupes, les administrateurs seraient désormais également autorisés par Facebook à rechercher des personnes qui ne sont pas encore membres du groupe mais qui sont des experts en la matière et dont l’expertise s’alignerait sur l’intérêt du groupe.

Lire aussi | Support multi-appareils de test bêta de WhatsApp : comment adaptera-t-il son infrastructure pour assurer un cryptage de bout en bout ?

Pour le moment, cette fonctionnalité n’est disponible que pour les administrateurs de certains groupes sur les plates-formes de bureau et mobiles. Dans un communiqué, Facebook a déclaré: “Après avoir accepté ce rôle, les experts du groupe recevront un badge à côté de leur nom dans le groupe, ce qui permettra aux membres du groupe de repérer plus facilement les messages informatifs et les commentaires d’experts désignés.”

Cependant, être désigné comme expert du groupe ne permettrait pas à ces membres d’accéder à des fonctionnalités supplémentaires ou de contrôler le groupe de quelque manière que ce soit séparément des autres membres. Mais ils disposeraient de méthodes leur permettant de rechercher et de partager leur expertise au-delà de la manière traditionnelle des publications et des commentaires, notamment des sessions de questions-réponses en temps réel au format texte, la possibilité de créer des salles audio en direct et de poser des questions. pour les membres du groupe.

Un autre aspect majeur que Facebook ajoute dans ce domaine est la capacité des administrateurs à rechercher des experts en la matière au-delà des membres du groupe. Pour tester cela, le géant de la technologie a approché certaines personnes impliquées dans le fitness et les jeux et leur a permis d’identifier les domaines dans lesquels ils sont compétents, comme un jeu particulier ou une forme particulière de fitness. Les noms de ces personnes apparaîtraient alors lorsqu’un administrateur rechercherait ce sujet ou domaine particulier sur Facebook, et l’administrateur aurait la possibilité d’inviter ces membres dans le groupe en tant qu’experts.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.