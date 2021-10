WhatsApp : Fonction du célèbre QR code et comment l’utiliser

Il est probable que vous ne sachiez toujours pas comment faire bon usage des QR Code dans la célèbre application de messagerie WhatsApp, c’est pour cette raison que nous allons tout vous raconter pour que vous ne manquiez pas cette incroyable fonction.

A cette occasion, vous apprendrez en quoi consiste le code QR WhatsApp, les utilisations et les caractéristiques qu’il doit être utilisé dans le Plate-forme.

Le code QR ou ‘Quick Response’ est un élément qui a été largement utilisé ces dernières années dans toutes sortes d’endroits, car avec ce code, vous pouvez ajouter des images, vous rediriger vers des sites Web ou accéder à des plates-formes, comme c’est le cas du Web WhatsApp QR code, avec lequel vous pouvez vous connecter depuis votre ordinateur.

Il convient de noter que depuis la mise en œuvre de WhatsApp Web, le code QR est devenu un outil à usage quotidien, assez courant aujourd’hui.

Il y a quelques jours, nous vous avons montré étape par étape comment utiliser le code QR de WhatsApp, et maintenant nous allons vous expliquer en quoi consiste cet élément.

Le processus de numérisation du code QR est extrêmement simple, la première chose à faire est d’aller sur le site Web officiel de WhatsApp, où il apparaîtra sur la page principale du code QR, puis vous devez ouvrir l’application sur votre appareil mobile.

Une fois cela fait, vous devez sélectionner les options du menu en haut à droite où vous devez cliquer sur ‘appareils liés’ ou ‘WhatsApp Web’, ce qui ouvrira un scanner sur l’appareil photo et il vous suffira de pointer sur le code de votre ordinateur afin que vous puissiez vous connecter en toute transparence.

D’autre part, l’un des problèmes les plus fréquents que présente la plate-forme est que les téléphones portables sont parfois incapables de scanner le code QR fourni par WhatsApp.

Cependant, cela peut être dû à une mauvaise réception Wi-Fi ou au fait que le code a expiré, car il doit être mis à jour après une certaine période d’inactivité.

Ainsi, pour résoudre ce problème et ouvrir l’application WhatsApp avec le QR code, il s’agit d’ouvrir une fenêtre de navigation privée pour s’assurer que la panne vient du PC et non du téléphone portable.

Cependant, si tel est le cas, il se peut que vous ayez déjà une session active ou que votre téléphone ne dispose pas de suffisamment de mémoire pour effectuer cette tâche.

Dans le cas où vous partagez votre code QR ou autorisez quelqu’un d’autre à le scanner, rien ne se passera, puisque ce code n’est pas exclusif à un compte, et lorsque quelqu’un d’autre le scannera, les conversations qui s’ouvriront seront les siennes, donc vos données resteront en sécurité.

Il est important de souligner que vous ne devez pas ouvrir le code QR WhatsApp s’il ne provient pas du site officiel, car vous pouvez vous exposer à un piratage ou il se peut également que le code QR n’apparaisse pas dans votre fenêtre WhatsApp, quelque chose qui pourrait certainement être un problème majeur.