Fonction internationale à Ciudad Juárez, Mexique

Le Canadien Justin Gandoza (photo) cherchera à maintenir sa séquence d’invincibilité lorsqu’il se rendra à Ciudad Juárez pour affronter Michoacan Mejía pour la ceinture internationale des super-légers.

Le 10 décembre à l’Auditorium Josué Nery Santos, à Ciudad Juárez, Chihuahua, aura lieu une soirée internationale de boxe, avec le combat principal entre le Michoacan Noel Mejía et le Canadien Justin Gandoza, pour le titre international des super-légers vacants.

Le boxeur canadien avec un record de treize victoires avec onze avant la limite, tentera de maintenir cette séquence de victoires. Son combat le plus récent a eu lieu le 13 novembre lorsqu’il a gagné par TKO en deux chapitres. Le boxeur Michoacan Mejía devra travailler dur pour arrêter le surnommé « Meurtrier », et accessoirement se serrer la ceinture en jeu.

Dans un combat en huit rounds, Gerardo « Pelón » García de Juare aura comme adversaire Bryan « Guerrerito » Bautista, en poids mouche ; Invaincu Pedro Castañeda cherchera une autre victoire lorsqu’il rencontrera Usiel García Belman, pesant 61 kilos, à six tours; Jamin Hernández de la capitale affrontera Luis Pérez, en poids léger, six épisodes.

Et dans des procès en quatre chapitres : la médaillée nationale de Ciudad Juárez, Miriam « Puppy » Hernández fera ses débuts contre Diana « Dinamita » Gutiérrez, en poids plume ; Gustavo Aguilar et Carlos Puente, tireront au sort le physique en 85 kilos ; Cristian Gálvez contre Jesús Mendoza, en super plume; Karla Gabriela Sáenz échangera des éclats d’obus avec la médaillée des poids coq et recrue Jessica Renteria Marrufo; invaincu Bryan « Pinocho » Soto contre Oscar Cortez, au poids welter. Rival est recherché pour le cubain Raiko Santana et Yami Luna.