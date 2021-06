Instagram pour iOS teste un changement qui sera certainement controversé. La société dit qu’elle étendra sa fonctionnalité « Messages suggérés » de sorte que vous verrez désormais les messages suggérés directement dans votre flux principal de l’application. C’est-à-dire que les messages suggérés apparaîtront mélangés et, dans certains cas, ci-dessus, les messages des personnes que vous suivez réellement.

Dans l’état actuel de l’application Instagram, vous ne voyez les publications suggérées qu’après avoir parcouru l’intégralité de votre flux d’images et de vidéos d’amis et avoir vu le message « Vous êtes tous rattrapés ». Ce nouveau test déplacera les messages suggérés dans le flux principal et les intercalera avec des photos et des vidéos de vos amis.

Tel que rapporté par TechCrunch, Instagram testera cette nouvelle fonctionnalité pour un “petit nombre d’utilisateurs”, et elle pourrait être étendue ou réduite en fonction de la réception des utilisateurs. Il y aura la possibilité de « mettre en attente » la fonctionnalité, explique le rapport :

En plus de renforcer la proéminence des publications suggérées, Instagram testera une option qui permet aux utilisateurs de « répéter » la fonctionnalité, en la supprimant du flux pendant 30 jours. Toute personne participant au test pourra donner son avis lorsqu’une publication spécifique ne l’intéresse pas, mais il semble que vous ne puissiez pas désactiver les publications suggérées dans le fil de manière permanente.

Instagram déploiera également la possibilité pour les utilisateurs d’affiner ce qu’ils considèrent comme des publications suggérées. Vous serez en mesure de définir des intérêts spécifiques, et les messages suggérés se rapporteront à ces intérêts prédéfinis. Vous pouvez également ajouter et supprimer facilement des centres d’intérêt.

Que pensez-vous de cette nouvelle fonctionnalité ? Souhaitez-vous voir plus de messages suggérés mélangés avec des messages de personnes que vous suivez ? Faites-nous savoir dans les commentaires.

