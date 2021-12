Fonctionnalité de test WhatsApp pour télécharger le média vers le statut tout en l’envoyant à des utilisateurs individuels

La fonctionnalité a été signalée pour la première fois par le tracker WhatsApp WABetaInfo.

Mise à jour du statut WhatsApp : La plate-forme de messagerie instantanée WhatsApp testerait la possibilité de télécharger une photo ou une vidéo en tant que mise à jour de statut lors de son envoi à un destinataire dans un chat. Cela pourrait être une extension de l’option permettant aux utilisateurs de modifier les destinataires du contenu multimédia avant qu’il ne soit envoyé dans le chat – une mise à jour qui était apparemment en test plus tôt ce mois-ci. Selon les rapports, la mise à jour est en cours de test pour Android et iOS, mais aucun calendrier pour la même chose n’a encore été finalisé, semble-t-il.

La fonctionnalité a été signalée pour la première fois par le tracker WhatsApp WABetaInfo. Selon le rapport, il semble que lorsqu’un utilisateur sélectionne le destinataire pour partager un média (image ou vidéo), il a également la possibilité de le partager dans Status. De cette façon, il serait plus facile pour les utilisateurs de partager les médias dans le statut lors de l’envoi à certains contacts individuellement.

WABetaInfo a partagé une capture d’écran de la version bêta d’Android de la mise à jour, ce qui suggère que le changement est en cours pour Android, et le tracker a ajouté que la même mise à jour serait également ajoutée à une future version bêta de WhatsApp pour iOS.

Bien que l’on ne sache pas encore grand-chose sur la fonctionnalité, cela semble être quelque chose que Snapchat propose (ou du moins avait l’habitude d’offrir), où une image pourrait être envoyée à des utilisateurs individuels dans leur chat ainsi que téléchargée en tant que mise à jour de statut en même temps. temps. Cependant, la différence est que dans Snapchat, la principale caractéristique était la mise à jour du statut et l’envoyer aux utilisateurs individuellement était une extension, tandis que dans WhatsApp, cela semble être le contraire, la principale caractéristique étant d’envoyer le média à plusieurs chats individuels et d’ajouter il à Status étant une extension.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.