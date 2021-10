Fonctionnalité de transfert de serveur New World en préparation alors que les développeurs s’efforcent de lutter contre les temps d’attente

Amazon Game Studios a déclaré qu’il travaillait dur pour augmenter la capacité du serveur afin de faire face à l’afflux massif de Nouveau monde joueurs. Il travaille également sur une fonctionnalité permettant les transferts de serveur.

Dans un communiqué publié aujourd’hui, le studio a déclaré qu’alors qu’il souhaitait accueillir un nombre massif de joueurs dans le jeu pendant la semaine de lancement, il était “franchement surpris” par le montant, qui dépassait le million. Et il semble que le nombre augmente quotidiennement, ce qui entraîne de longs temps d’attente pour certains joueurs dans les mondes de jeu les plus populaires.

Depuis le lancement du jeu mardi, les développeurs ont plus que doublé le nombre de serveurs et l’équipe s’efforce d’augmenter la capacité de tous les serveurs disponibles pour prendre en charge un plafond de population plus élevé. Le plan est de continuer à ajouter autant de serveurs que possible, et cela continuera jusqu’à ce que les temps d’attente soient stabilisés.

En attendant, il existe des options pour entrer rapidement dans le jeu si vous êtes un joueur qui se connecte pour la première fois. Selon le studio, 40% des serveurs ont des temps d’attente faibles ou nuls, il encourage donc les gens à choisir l’un de ces serveurs. La fonctionnalité permettant d’autoriser les transferts de serveur est en cours, il est donc suggéré de n’en choisir qu’une pour le moment, car vous pourrez faire un choix différent plus tard. Cette fonctionnalité est « au sommet » de la liste des priorités du développeur.

L’objectif de l’équipe est de publier cette fonctionnalité la semaine prochaine une fois qu’elle aura été soigneusement testée et prête. Avant sa publication, des informations détaillées sur le fonctionnement du processus de transfert seront fournies.

Le premier jour de sa sortie, le jeu a attiré 572 689 joueurs simultanés sur Steam, ce qui l’a placé à la deuxième place. Depuis lors, comme indiqué, le nombre de joueurs a augmenté de façon exponentielle, provoquant des temps d’attente énormes et beaucoup de frustration. Espérons que l’ajout de plus de serveurs a et continuera d’aider les choses.

