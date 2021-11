Fonctionnalité Mac Spaces : les applications apparaissent-elles sur le mauvais bureau ?

Si vous utilisez la fonctionnalité Mac Spaces pour créer plusieurs bureaux sur un seul moniteur, voyez-vous des applications apparaître sur les mauvais bureaux ?

Personnellement, j’utilise trois ordinateurs de bureau sur un seul moniteur : un pour la maison, un pour le travail et un pour les applications temporaires. C’est-à-dire ceux que je veux ouvrir pendant un certain temps, mais que je ne veux encombrer aucun de mes bureaux principaux. J’utilise le balayage à quatre doigts du Magic Trackpad pour basculer entre eux.

J’ai également configuré mon Mac pour rouvrir les applications après un redémarrage.

Après avoir effectué un redémarrage, cependant, je constate souvent que certaines applications se trouvent sur le mauvais bureau – ou, plus précisément, les applications définies sur Tous les bureaux ne s’affichent que sur un seul. Cela se produit fréquemment avec Safari, et même avec les fenêtres du Finder (l’un des avantages d’un grand moniteur est que j’ai tendance à laisser mon dossier Téléchargements ouvert en permanence).

Un collègue dit qu’il voit une chose similaire sur son MacBook Pro lorsqu’il sort du mode veille, Chrome étant un coupable courant.

De plus, et je ne sais pas si cela est lié, je constaterai souvent que les notes et le calendrier sont désactivés sur un bureau fantôme après un redémarrage. C’est-à-dire que j’ouvrirai les applications et verrai une brève animation de celles-ci s’ouvrant en haut à droite de mon moniteur, mais non visible sur aucun bureau. Je dois les quitter et les rouvrir pour les rendre visibles.

Veuillez nous faire savoir si vous rencontrez l’un de ces problèmes et veuillez indiquer dans les commentaires si cela se produit principalement ou exclusivement avec des applications spécifiques.

