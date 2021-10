Fonctionnalités bêta d’iOS 15.2 repensées Résumé des notifications

Après la sortie d’iOS 15.1 plus tôt cette semaine, Apple a publié aujourd’hui la première version bêta d’iOS 15.2 pour les développeurs, qui s’accompagne de quelques modifications liées à la confidentialité. Cependant, la mise à jour propose également un résumé de notification repensé sur l’écran de verrouillage de l’iPhone et de l’iPad.

Le résumé des notifications est l’une des nouvelles fonctionnalités introduites avec la première version d’iOS 15, et il permet aux utilisateurs de programmer toutes les notifications qu’ils ne considèrent pas si importantes à apparaître sur l’écran de verrouillage en même temps en un seul endroit. Même si le résumé des notifications est une fonctionnalité assez nouvelle, Apple l’a déjà repensé avec iOS 15.2 bêta.

Voici comment Apple décrit la fonctionnalité Résumé des notifications :

Recevez une collection utile de vos notifications envoyées quotidiennement, matin et soir, ou programmées à l’heure de votre choix. Le résumé est intelligemment classé par priorité, avec les notifications les plus pertinentes en haut, afin que vous puissiez rapidement vous rattraper.

Comme vous pouvez le voir sur les captures d’écran, le nouveau résumé des notifications comporte des cartes flottantes avec la couleur de l’icône de l’application. Lorsque vous l’étendez, toutes les notifications sont affichées dans la carte principale au lieu d’être affichées séparément comme dans iOS 15.0 et iOS 15.1.

À titre de comparaison, voici à quoi ressemble le résumé des notifications dans les versions précédentes d’iOS 15 :

iOS 15 a mis l’accent sur l’amélioration des notifications. En plus du résumé des notifications, la dernière version du système d’exploitation mobile d’Apple propose également un nouveau mode Focus, des bannières repensées, des alertes Time Sensitive, et plus encore.

Quant à iOS 15.2, la mise à jour ajoute également un nouveau rapport de confidentialité des applications dans l’application Paramètres iOS. Là, les utilisateurs peuvent voir les données auxquelles accèdent les applications, y compris les applications tierces et les applications Apple. iOS 15.2 n’est disponible que pour les développeurs pour le moment, et on ne sait pas quand la mise à jour sera rendue publique.

H/T : Igor de Oliveira

