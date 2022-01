Fonctionnalités cachées et choses que vous ne saviez pas que votre iPhone pouvait faire | La technologie

Lors du lancement d’iOS 15, Apple a parlé de bon nombre des améliorations apportées à la nouvelle version du système d’exploitation, en se concentrant sur FaceTime ou Maps, mais si nous parlions ou allions bien au-dessus de certaines fonctionnalités cachées extrêmement intéressantes et qu’aujourd’hui nous allons découvrir.

Dans tous les systèmes d’exploitation, il existe des caractéristiques cachées qui peuvent favoriser le fonctionnement global du système et que nous devons connaître, notamment pour décider ultérieurement de les utiliser ou non.

Eh bien, dans IOS 15, cela se produit spécifiquement, il existe des options cachées, qui au début sont très intéressantes et il est bon que tout utilisateur d’iOS les connaisse et les valorise.

Nous allons voir certaines de ces fonctions cachées ou du moins très peu connues, pour tirer le meilleur parti de notre appareil avec iOS 15.

Table des matières:

Appareil photo pour numériser n’importe quel texte

Vous est-il déjà arrivé de penser que votre iPhone était capable de pointer l’appareil photo vers un panneau et de lui faire identifier le texte et le copier dans un e-mail ou un document ? Eh bien, arrêtez de l’imaginer car cette situation est possible.

Pour y parvenir, nous devons effectuer quelques étapes simples, beaucoup plus faciles que vous ne pouvez l’imaginer :

Pour utiliser cette fonction dans un iPhone, vous devez appuyez et maintenez l’écran, comme vous le faites lorsque vous allez copier un texte à l’écran. Après quelques secondes, un texte devrait apparaître qui dit Numériser du texte ou vous pouvez voir un bouton plutôt qu’une icône de numérisation, qui ressemble à une feuille de papier entourée de crochets. Maintenant, nous touchons le bouton qui remplace le clavier par le viseur de l’appareil photo de l’iPhone. Visez le appareil photo à ce que vous voulez numériser puis suivez les instructions à l’écran. Si quelque chose ne va pas, le système lui-même vous dira quoi faire pour que le prochain se passe bien. Pendant que vous alignez correctement la caméra et le texte, vous verrez un aperçu du texte que le système identifie comme le bon et qu’il a déjà prêt à le transmettre à un e-mail ou à un document, selon votre choix. Quand on considère que c’est exactement comme on veut, cliquez sur Insérer.

Comme vous l’avez vu, il s’agit d’un moyen extrêmement simple et facile de numériser une adresse e-mail d’une carte de visite ou de numériser tout type de texte que vous voyez à l’endroit où vous vous trouvez et que vous ne voulez pas perdre.

C’est une fonction très peu connue qui a une très bonne utilité si nécessaire, il est donc très pratique que vous la connaissiez et puissiez l’utiliser sur votre iPhone.

Alerte de pluie en temps réel depuis l’iPhone lui-même

Apple a une section météo qui fonctionne très bien et qui est extrêmement efficace lorsqu’il s’agit de nous dire la météo qu’elle va faire, c’est-à-dire qu’elle est tout à fait juste par rapport à ce qu’elle prédit.

Nous pouvons faire ça iOS 15 nous avertit de la météo et les alertes qui peuvent se produire à proximité de l’endroit où nous sommes.

Pour y parvenir, nous devons procéder comme suit :

La première chose à faire est d’ouvrir l’application La météo. Ensuite, cliquez sur le trois lignes dans le coin inférieur droit de l’écran. Maintenant, nous devons appuyer sur l’icône avec trois points dans le coin supérieur droit de l’écran suivi de Notifications. Ce que nous devons faire en ce moment, c’est faire glisser le Mon commutateur de localisation il a Activé et après Prêt.

Désormais, à chaque fois qu’il pleut, qu’il neige, qu’il y a de l’orage ou de l’air dans la zone où nous sommes, l’iPhone enverra des alertes quelques minutes avant pour que nous soyons bien au courant du changement de temps.

Une autre bonne chose est que lorsque la pluie ou un autre type de précipitation se termine, il nous en informera également avec une autre notification.

Déplacer la barre d’adresse Safari

L’un des changements par rapport à iOS 15 par rapport à Safari a été le déplacement de la barre d’adresse complète en bas de l’écran.

Si vous n’aimez pas ce changement, vous pouvez déplacer la barre d’adresse vers le haut de l’écran, en touchant le Un bouton de la barre d’adresse et en haut du menu apparaîtra Afficher la barre d’adresse supérieure. En appuyant sur cette option, vous reviendrez au sommet.

Plus d’informations sur vos photos

Avant, lorsqu’un utilisateur d’iPhone voulait voir les détails d’une photo (données EXIF), il devait utiliser une application tierce.

Eh bien, maintenant c’est résolu si nous sommes dans le application Photos, puisque nous pouvons balayez vers le haut pour ouvrir une vue d’information qui nous indiquera où vous avez enregistré la photo, les données EXIF ​​​​, la vitesse d’obturation, l’emplacement et l’appareil photo utilisé.

Toutes ces informations sont toujours utiles, car parfois ces données ou d’autres ont été manquées que nous aurons maintenant, comme savoir où l’image a été enregistrée ou qui l’a envoyée …

Changer la taille du texte

Le fait que vous puissiez changer la police dans le système d’exploitation Apple est quelque chose que presque tout le monde sait. Ce qui est passé inaperçu dans iOS 15, c’est que nous pouvons changer la police dans chaque application, c’est-à-dire un par un.

Afin d’avoir différentes sources dans différentes applications, nous devons procéder comme suit :

Pour utiliser cette fonction, nous devons d’abord ouvrir le Réglage système, puis allez à Centre de contrôle. Maintenant, nous descendons jusqu’à ce que nous trouvions l’option de Taille du texte toucher le signe plus vert. Une fois cela fait, nous pouvons aller à Une application dans lequel nous voulons ajuster la taille du texte. Pour y parvenir, nous ouvrons cette application et allons à Centre de contrôle (nous devons faire glisser un doigt vers le bas depuis le coin supérieur droit de l’écran sur un iPhone avec Face ID ou vers le haut, tant que nous avons un iPhone avec Touch ID) et toucher le bouton Taille du texte. Maintenant, nous glissons le bouton en bas de l’écran sur le côté gauche de l’interrupteur. Avec cela, nous indiquons que nous voulons que ce changement ne soit exécuté que dans cette application spécifique et non dans l’ensemble du système. Ensuite, nous ajustons la taille de la police vers le haut ou vers le bas.

Avec toutes ces fonctions, nous pouvons tirer le meilleur parti de notre appareil avec iOS 15, car, comme vous avez pu le lire, elles sont très utiles.

Si vous les avez utilisés, vous pouvez nous dire lequel vous a le plus plu sur nos réseaux sociaux.