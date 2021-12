Fonctionnalités de God of War, configuration système requise pour PC annoncée : tout ce qu’il faut savoir

Santa Monica Studio a changé l’industrie du jeu avec le titre d’action-aventure lors de sa sortie en 2018.

Les développeurs Santa Monica Studio ont annoncé la configuration système requise pour God of War. La configuration système requise comprend cinq paramètres, permettant aux fans de RPG d’action d’y jouer sans avoir à dépenser beaucoup pour mettre à niveau leur PC. Le studio appartenant à Sony a également publié une bande-annonce présentant les nouvelles fonctionnalités pour PC, notamment des effets et des graphismes améliorés. God of War sera lancé sur PC le 14 janvier.

Selon l’annonce de Santa Monica Studio, God of War peut être joué avec une qualité minimale de 720p/30fps, la plus élevée étant 4K/60fps. La version PC, lancée en 2018 exclusivement pour PlayStation, comportera plusieurs améliorations visuelles et optimisations graphiques.

Vous envisagez de récupérer God of War (2018) sur PC en janvier prochain ? Consultez nos spécifications ci-dessous! Plus d’informations sur la configuration requise ici ???? https://t.co/5LdOWT7KRv pic.twitter.com/4XHetYKw9w – Santa Monica Studio – God of War Ragnarök (@SonySantaMonica) 8 décembre 2021

Selon les informations de Nvidia, ces améliorations incluent des ombres haute résolution, des réflexions améliorées sur l’espace d’écran, une occlusion ambiante de vérité au sol améliorée et des effets d’occlusion directionnelle de l’espace d’écran, des éléments de détail plus élevés et des résolutions de rendu plus élevées.

God of War peut également être joué en HDR sur des moniteurs de jeu G-SYNC et G-SYNC ULTIMATE, des écrans offrant un format 21:9 et des téléviseurs pour une expérience immersive, a déclaré Nvidia. En ce qui concerne les méthodes de saisie, le jeu prend en charge les contrôleurs sans fil PlayStation DualShock 4 et DualSense, à l’exception d’une large gamme d’autres manettes de jeu et de la personnalisation du mappage du clavier.

Santa Monica Studio a changé l’industrie du jeu avec le titre d’action-aventure lors de sa sortie en 2018. God of War a même remporté le trophée très convoité du jeu de l’année. Alors que d’autres sociétés tentaient de miser sur la tendance battle royale, Santa Monica Studio a offert une expérience solo à une échelle épique. Pour de nombreux joueurs, le récit épique a servi de passerelle vers la mythologie nordique, les monstres et les lieux à couper le souffle pleins de traditions.

Après avoir été exclusif aux consoles pendant des années, God of War arrive enfin sur PC, permettant à un tout nouveau groupe de joueurs de profiter des exploits du demi-dieu emblématique et chauve, Kratos.

