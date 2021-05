Fonctionnalités de la télécommande Siri qui appartiennent à la télécommande Apple Watch et Control Center Apple TV

Les utilisateurs d’Apple TV sont extrêmement positifs quant aux changements entre la télécommande Siri Remote (2015) de première génération et la télécommande Siri Remote (2021) de deuxième génération. Il y a quelques améliorations qui pourraient être apportées grâce au logiciel, mais le matériel remporte cette année le prix du produit le plus amélioré d’Apple.

Il me reste encore quelques jours à recevoir ma télécommande Siri mise à jour, et ma télécommande Siri originale a depuis longtemps disparu entre les mains d’un certain bambin de ma maison. Cela signifie que j’ai passé beaucoup de temps à contrôler mon Apple TV avec la télécommande virtuelle sur l’iPhone, l’iPad et l’Apple Watch.

Bouton marche

Après avoir expédié une télécommande sujette aux saisies accidentelles et un don pour se perdre, Apple a gonflé la nouvelle télécommande Siri pour Apple TV avec une forme plus volumineuse et une méthode de saisie repensée. Le trackpad du plongeoir est sorti. Une molette cliquable de style iPod plus délibérée avec quatre boutons D-pad et un bouton central pour faire glisser et sélectionner le remplace.

La première surprise à propos de la nouvelle télécommande Siri concerne le bouton d’alimentation nouvellement ajouté. L’entrée du volume de la télécommande repose sur l’IR comme les télécommandes de télévision standard, mais le bouton d’alimentation de la télécommande Siri ne parle pas IR. Au lieu de cela, il fonctionne via HDMI-CEC, ce qui vous permet d’allumer votre téléviseur lorsque vous allumez et éteignez votre boîtier Apple TV.

Si votre téléviseur ne prend pas en charge HDMI-CEC ou si vous choisissez de ne pas l’utiliser, le bouton d’alimentation n’éteindra pas réellement votre téléviseur. Je ne sais pas s’il est possible ou non grâce au logiciel de prendre en charge une bascule pour le basculement de l’alimentation infrarouge avec la nouvelle télécommande Siri. En théorie, cela allumerait et éteindrait l’écran sans éteindre l’Apple TV. L’Apple TV peut rester allumée ou être réveillée avec n’importe quel clic sur le bouton Siri Remote.

Moins élégant mais pas une mauvaise préférence à offrir.

L’autre comportement auquel se heurtent les utilisateurs de Siri Remote (2021) est le fonctionnement du balayage de la molette cliquable pour les listes. Mettez votre vidéo en pause et la molette cliquable semble être une bonne méthode pour faire défiler en avant et en arrière dans un film ou une émission de télévision.

Essayez d’utiliser la surface tactile ronde comme méthode d’entrée pour naviguer dans une liste et cela devient gênant. La moitié de la roue de 12 heures à 6 heures appelle actuellement la navigation vers le bas tandis que l’autre moitié appelle le balayage vers le haut.

Le comportement correct que les utilisateurs attendent est d’appeler dans le sens des aiguilles d’une montre en descendant une liste, et dans le sens inverse des invoque de remonter dans la liste.

Centre de contrôle

Mis à part chacun de ces comportements, les gens aiment vraiment la nouvelle télécommande Siri. Apple a même repris le design de la télécommande redessinée et en a fait la nouvelle icône de la vignette Apple TV Remote dans Control Center sur iPhone et iPad. Cette vignette vous permet de contrôler votre Apple TV sans télécommande physique à proximité. Faites simplement glisser votre doigt en haut à droite de votre iPhone ou iPad, appuyez longuement sur l’icône Apple TV Remote et vous obtenez une télécommande virtuelle très fonctionnelle pour votre Apple TV.

Et tout comme l’icône, cette télécommande virtuelle peut être repensée et mise à jour via un logiciel. Dommage que vous ne puissiez pas en dire autant de la télécommande Siri de première génération.

Je ne suis pas sûr que l’interface de la molette cliquable se traduirait bien par l’Apple TV Remote sur iPhone et iPad, mais elle pourrait encore prendre quelques indices de la nouvelle télécommande. Par exemple, la bascule d’alimentation basée sur HDMI-CEC fonctionnerait absolument sur la télécommande virtuelle. Ajoutez un bouton d’alimentation à la mise en page et vous pouvez allumer et éteindre le téléviseur/Apple TV d’un simple toucher. C’est possible aujourd’hui avec un appui long et un tapotement, mais un bouton d’alimentation sur la télécommande virtuelle ferait exactement pour l’iPhone et l’iPad ce qu’il a fait pour la télécommande Siri : créer un raccourci.

La télécommande Siri de deuxième génération a remplacé le bouton MENU par une simple flèche < pour indiquer son comportement consistant à revenir en arrière dans la hiérarchie de l'application. La logique l'emporte ! La télécommande virtuelle devrait suivre ce même signal dans une future mise à jour d'iOS et d'iPadOS.

L’entrée Siri sur la nouvelle télécommande Siri passe d’un bouton parmi la disposition des autres boutons à un bouton latéral qui appelle la recherche vocale comme sur l’iPhone. La télécommande virtuelle a une méthode de saisie vocale dédiée et cela peut très bien être la meilleure solution sans télécommande matérielle. Je me demande s’il pourrait être utile de remplacer l’iPhone ou l’iPad Siri par Apple TV Siri lorsque vous appuyez sur le bouton matériel lors de l’utilisation de la télécommande virtuelle. Je pense que le comportement serait naturel et cohérent lorsque le focus de l’iPhone ou de l’iPad est déjà sur l’interface Apple TV Remote.

Apple a ajouté une bascule muette à la télécommande Siri physique cette année, mais les commandes de volume n’ont pas encore atteint la télécommande virtuelle Apple TV.

Vous pouvez contrôler les haut-parleurs connectés comme le Sonos Beam (et éventuellement les paires stéréo HomePod, je n’ai pas testé cela récemment) avec les boutons de volume physiques de l’iPhone ou de l’iPad lorsque vous utilisez la télécommande dans Control Center. La télécommande virtuelle n’est qu’un logiciel, après tout, il semblerait donc logique de présenter des commandes de volume et une bascule muet si le boîtier Apple TV sait qu’il envoie du son via un système de haut-parleurs pris en charge et non les haut-parleurs intégrés du téléviseur.

En bref, ce sont des moyens par lesquels Apple pourrait refléter le comportement de la nouvelle télécommande Siri avec le Control Center Apple TV Remote. La nouvelle icône est déjà utilisée pour la vignette, et ce n’est qu’une mise à jour logicielle disponible. Peut-être iOS 15 et iPadOS 15 ?

Apple Watch

Pendant ce temps, sur l’Apple Watch, l’application Remote d’origine n’a pas changé depuis un moment (voire jamais). Il a été conçu à l’origine pour contrôler la box Apple TV pré-tvOS. Revisiter cette application sur watchOS d’une manière qui reflète l’interface Apple TV 2015 et ultérieure serait la bienvenue.

La couronne numérique pourrait prendre en charge le défilement d’une liste et le défilement vers l’avant et vers l’arrière dans une vidéo. Siri sur Apple TV peut être invoqué avec un bouton virtuel ou peut-être une pression sur un bouton physique. Et l’idée d’un bouton d’alimentation pourrait certainement s’intégrer à l’application. (Le bouton MENU reste également présent dans cette application, d’ailleurs.)

Vous avez vos propres demandes de fonctionnalités Control Center Apple TV Remote ? Sonnez dans les commentaires !

