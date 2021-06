Fonctionnalités de Windows 10 qui disparaîtront lors de la mise à niveau vers Windows 11 | La technologie

Avec Windows 11, un cycle dans l’histoire de ce système d’exploitation est fermé. Les programmes qui ont été installés toute leur vie sur des millions d’ordinateurs seront rejetés par le public avec l’arrivée de cette nouvelle version.

Windows 11 sera disponible pour le grand public à la fin de l’année, pour le moment il reste en phase de test et entouré d’une grande confusion en raison de la liste des exigences que Microsoft a marquées pour pouvoir installer cette nouvelle version.

Quand tout cela s’éclaircit et Windows 11 commence à usurper l’identité de Windows 10 Sur la plupart des ordinateurs, les utilisateurs diront adieu à un certain nombre de fonctions et de programmes qui ne feront plus partie du système d’exploitation Microsoft. Certains sont aussi connus que Internet Explorer.

Rien n’est éternel et le monde numérique change à grande vitesse laissant des programmes obsolètes qui étaient très populaires il y a des années, d’autres ne peuvent tout simplement pas convaincre les utilisateurs et les entreprises de décider de les fermer. C’est ainsi que ces fonctions et programmes avec Windows 10 terminent leur vie utile.

Windows 10 dispose d’une série de fonctions pour réduire les risques d’une éventuelle attaque informatique, ce sont des astuces gratuites et faciles à utiliser, nous vous en parlerons.

Internet Explorer

Le navigateur a parcouru un bon chemin dans l’histoire d’Internet, mais il y a des années, le public a opté pour d’autres programmes plus efficaces et mieux conçus. Avec l’arrivée de Microsoft Edge, la fin d’Internet Explorer a été chantée, l’entreprise a fait ses adieux définitifs en 2022, date à laquelle Windows 11 sera plus répandu et Windows 10 aura été dépassé avec Internet Explorer.

Cortana

Cet assistant virtuel n’a pas fini d’émerger. Des géants comme Google Assistant, Siri ou Alexa se sont emparés du marché et Cortana a fini par disparaître de la barre des tâches et du démarrage de Windows. On n’entendra plus “Bonjour, je suis Cortana” au démarrage de l’ordinateur, même si très probablement la grande majorité des utilisateurs ne remarque pas son absence.

Mode tablette

Ce n’est pas un au revoir définitif, Microsoft a simplement trouvé un autre moyen de combiner les deux mondes, celui des ordinateurs et celui des tablettes. Le mode Tablette, caché dans la barre des tâches, ne sera plus disponible car Windows 11 disposera d’une interface plus adaptable à chaque appareil, comme la Surface vers laquelle cette fonction était dirigée.

Les modèles flexibles dans lesquels le clavier se replie et cède la place à l’utilisation exclusive de l’écran tactile sont devenus populaires ces dernières années, pour eux Windows 11 aura plus de fonctions et de capacités, mais il ne sera plus nécessaire d’avoir un mode séparé qui doit s’activer.

Écran d’accueil et raccourcis

L’organisation du bureau et de ses composants sur l’écran d’accueil sera différente dans Windows 11. Les notifications météo, les alertes de calendrier et d’autres applications feront désormais partie des widgets, laissant derrière eux les tuiles et les applications regroupées sur l’écran d’accueil ou le verrou.

En fin de compte, le design sera différent, mais les utilisateurs auront plus d’options de personnalisation et de nouvelles fonctionnalités qui pourraient rendre ce système d’exploitation plus dynamique et complet.

Windows 11 a encore un long chemin à parcourir pour devenir la version principale du système d’exploitation de Microsoft et au fur et à mesure de son déploiement, d’autres nouveautés seront connues, en plus de celles qui ont déjà été annoncées. Il y aura un avant et un après avec les adieux à Windows 10 et l’arrivée de Windows 11.